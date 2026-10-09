RBC reste confiant sur Airbus, Jefferies s'inquiète un peu plus

(Zonebourse.com) - L'avionneur européen a livré davantage d'avions que prévu en septembre. Pour autant, il devra sensiblement accélérer sa production s'il veut atteindre son objectif annuel. Dans ces conditions, RBC Capital Markets se montre confiant tandis que Jefferies s'inquiète des conséquences des difficultés industrielles sur la rentabilité et la trésorerie. De son côté, le titre Airbus progresse légèrement, en hausse de 0,25% vers 10h, autour des 187,7 euros.

Avec 72 appareils livrés en septembre, contre 68 attendus par Jefferies, Airbus porte ses livraisons à 547 avions depuis janvier, en hausse de 8%. Pour atteindre son objectif de 870 appareils en 2026, le constructeur devra encore en livrer 323 au quatrième trimestre, soit environ 108 par mois et une progression de 13% sur un an.

Selon Ken Herbert, analyste chez RBC Capital Markets , l'objectif de 870 livraisons reste "atteignable". Le courtier rappelle en effet que traditionnellement, les livraisons sont davantage concentrées en fin d'année, même si le quatrième trimestre devra cette fois représenter 37% du total annuel.

L'analyste estime que de solides livraisons en octobre et novembre permettraient de réduire la pression sur décembre et de rassurer les investisseurs. Il juge également encourageante la progression des programmes A320 et A350 depuis le début de l'année, malgré les difficultés industrielles rencontrées par le constructeur.

Par conséquent, le broker confirme sa recommandation "surperformance" sur le titre, avec un objectif de cours inchangé à 250 EUR.

Chez Jefferies , Chloé Lemarie se montre plus prudente que son confrère. La spécialiste estime que la composition moins favorable des livraisons au troisième trimestre, conjuguée à certains éléments techniques, pourrait grever de 100 à 200 MEUR le résultat opérationnel d'Airbus Commercial.

La hausse des stocks constitue un autre point de vigilance. Jefferies recense 66 avions ayant effectué leurs essais en vol mais non encore livrés, soit 23 de plus qu'à fin juin, auxquels s'ajouteraient 35 à 40 cellules inachevées. Cette accumulation pourrait peser sur la génération de trésorerie, même si la vigueur des commandes offre un soutien.

Le courtier maintient son conseil Conserver, avec un objectif de cours inchangé à 200 EUR.

Les deux bureaux d'études s'accordent sur l'importance des prochains mois, mais leurs priorités diffèrent. RBC surveillera la capacité d'Airbus à tenir ses objectifs de livraisons, tandis que Jefferies attendra surtout des garanties sur les marges et les flux de trésorerie.

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