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RBC relève son objectif sur Pandora, salue la transition vers le platine
information fournie par Zonebourse 21/07/2026 à 12:11

RBC Capital Markets a relevé mardi son objectif de cours sur Pandora de 700 à 875 couronnes danoises tout en maintenant son opinion "performance en ligne avec le secteur" sur le titre à la suite d'une analyse approfondie des avantages découlant selon lui de la transition opérée par le bijoutier scandinave vers le placage platine.

D'après le courtier, ce choix laisse entrevoir un potentiel de redressement de la marge brute et des résultats nettement supérieur aux attentes actuelles du marché, surtout en y ajoutant la baisse du cours de l'argent.

La part de l'argent dans le coût des matières premières devrait ainsi être ramenée à 12% contre 29%, tandis que celle du platine devrait monter à hauteur de 8%, à comparer avec 0% jusqu'ici.

Des prévisions revues à la hausse, mais un potentiel déjà intégré

En tenant compte de ces ajustements, RBC dit désormais établir ses prévisions de marge brute environ 500 points de base au-dessus de celles du consensus, tandis que ses estimations de bénéfice par action (BPA) dépassent également celles du marché de respectivement 41% pour l'exercice 2027 et de 18% pour 2028.

Dans sa note, RBC estime cependant que la forte hausse récente du titre ( 60% au cours des trois derniers mois) intègre déjà largement l'amélioration escomptée des résultats.

Si ce niveau de valorisation laisse une marge de progression limitée à court terme, la situation reste encourageante dans la mesure où elle devrait inciter le consensus à réviser ses prévisions à la hausse, conclut le professionnel.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 21/07/2026 à 12:11:00.

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