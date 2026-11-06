 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RBC relève sa cible sur Puma, mais continue de temporiser
information fournie par Zonebourse 06/11/2026 à 10:37

Ajouter Boursorama à vos sources

RBC a annoncé vendredi relever de 23 à 28 euros son objectif de cours sur le titre Puma dans le sillage de la parution des résultats de troisième trimestre de l'équipementier sportif.

Dans une note diffusée ce matin, les analystes de la banque canadienne évoquent des "petits pas encourageants" qui vont selon eux dans la bonne direction en vue d'un prochain redressement de l'activité.

Certes, les prévisions de croissance organique établies par le consensus de marché pour les exercices 2027 et 2028 paraissent encore trop optimistes, avec des attentes qui ressortent à respectivement 5% et 7%, juge l'établissement nord-américain.

Mais RBC fait aussi valoir que sa valorisation est loin d'être exigeante avec un titre qui se paie actuellement 0,7 fois le chiffre d'affaires, ce qui se situe en dessous de sa moyenne historique de long terme, comme de la moyenne du secteur.

Encore trop tôt pour revenir sur la valeur

Une telle valorisation est de nature à soutenir le titre, reconnaissant les analystes, mais à la condition que l'entreprise parvienne à relancer significativement sa croissance et à redresser ses résultats.

Dans l'état actuel des choses, il est encore trop tôt pour affirmer que ce sera le cas compte tenu du ralentissement du cycle au sein du marché et de la frilosité persistante de la consommation, poursuit RBC.

Si la banque estime que la montée au capital du chinois Anta apporte un "filet de sécurité" bienvenu au dossier, elle rappelle qu'un point stratégique plus détaillé constituerait un développement appréciable du point de vue des investisseurs.

Entraîné par la chute des marchés d'actions européens dans le sillage du plongeon de Wall Street la veille, le titre cédait 2,2% à 26,5 euros vendredi en milieu de matinée. Il progresse encore de 20% cette année.

Valeurs associées

PUMA
26,670 EUR XETRA -1,59%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 06/11/2026 à 10:37:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 094,74 -1,35%
Pétrole Brent
97,15 -2,18%
SOITEC
93,84 +2,40%
BIOPHYTIS
0,0409 +1,74%
2CRSI
16,25 +0,18%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank