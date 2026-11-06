RBC relève sa cible sur Puma, mais continue de temporiser

RBC a annoncé vendredi relever de 23 à 28 euros son objectif de cours sur le titre Puma dans le sillage de la parution des résultats de troisième trimestre de l'équipementier sportif.

Dans une note diffusée ce matin, les analystes de la banque canadienne évoquent des "petits pas encourageants" qui vont selon eux dans la bonne direction en vue d'un prochain redressement de l'activité.

Certes, les prévisions de croissance organique établies par le consensus de marché pour les exercices 2027 et 2028 paraissent encore trop optimistes, avec des attentes qui ressortent à respectivement 5% et 7%, juge l'établissement nord-américain.

Mais RBC fait aussi valoir que sa valorisation est loin d'être exigeante avec un titre qui se paie actuellement 0,7 fois le chiffre d'affaires, ce qui se situe en dessous de sa moyenne historique de long terme, comme de la moyenne du secteur.

Encore trop tôt pour revenir sur la valeur

Une telle valorisation est de nature à soutenir le titre, reconnaissant les analystes, mais à la condition que l'entreprise parvienne à relancer significativement sa croissance et à redresser ses résultats.

Dans l'état actuel des choses, il est encore trop tôt pour affirmer que ce sera le cas compte tenu du ralentissement du cycle au sein du marché et de la frilosité persistante de la consommation, poursuit RBC.

Si la banque estime que la montée au capital du chinois Anta apporte un "filet de sécurité" bienvenu au dossier, elle rappelle qu'un point stratégique plus détaillé constituerait un développement appréciable du point de vue des investisseurs.

Entraîné par la chute des marchés d'actions européens dans le sillage du plongeon de Wall Street la veille, le titre cédait 2,2% à 26,5 euros vendredi en milieu de matinée. Il progresse encore de 20% cette année.