La France est‑elle entrée en récession en 2026 ?

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L'ESSENTIEL

Au troisième trimestre 2026, le produit intérieur brut de la France s'est contracté de 0,1 %.

Cette baisse de la production signale-t-elle une entrée de l'économie en récession ? Comment cette dernière est-elle définie ?

Les données disponibles à ce jour ne permettent pas de caractériser une récession de l'économie française sur les trois premiers trimestres de 2026. Elles témoignent néanmoins d'une activité particulièrement peu dynamique, dont l'évolution appelle une attention soutenue.

Les derniers chiffres de l'Insee ont relancé le débat sur une possible récession de l'économie française. Après un recul de 0,2 % au premier trimestre 2026 et une stagnation au deuxième, le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) a de nouveau diminué de 0,1 % au troisième trimestre. Au total, l'activité s'est contractée d'environ 0,3 % depuis le quatrième trimestre 2025 (voir Graphique 1).

Graphique 1 : PIB de la France en niveau, depuis le premier trimestre 2000 (en milliards d’euros) Fourni par l'auteur

Certains commentateurs évoquent ainsi une « récession technique ». Pourtant, la règle usuelle des deux trimestres consécutifs de croissance négative n'est pas strictement vérifiée, puisque le PIB a stagné au deuxième trimestre. Surtout, cette règle ne suffit pas à caractériser une récession. C'est ce qu'a rappelé, dans un communiqué du 30 octobre 2026, le Comité de datation des cycles de l'économie française (CDCEF) de l'Association française de science économique (AFSE). Selon le Comité, les éléments disponibles ne permettent pas, à ce stade, de conclure à une récession.

Des hauts et des bas

Rappelons que le cycle économique se définit comme la succession de phases de hausse du niveau d'activité (expansion) et de phases de baisse (récession). Ces périodes sont délimitées par des pics, qui marquent la fin des expansions, et des creux, qui correspondent à la fin des récessions. Leur datation historique est délicate, les cycles n'étant pas directement observables.

Une règle souvent utilisée consiste à identifier une récession lorsque le PIB recule pendant deux trimestres consécutifs. Comme nous l'expliquions dans un précédent article publié dans The Conversation, cette règle présente toutefois des limites importantes. Par exemple, deux baisses trimestrielles très faibles ne signifient pas nécessairement que l'économie est en récession. À l'inverse, certains épisodes de contraction significative ne seraient pas identifiés avec cette règle simple : c'est le cas de la récession américaine de 2001, liée à l'éclatement de la bulle Internet.

Le CDCEF retient donc, comme les comités de datation du National Bureau of Economic Research (NBER) aux États-Unis et du Centre for Economic Policy Research (CEPR) pour la zone euro, une approche plus large, reposant sur trois dimensions : la durée, l'amplitude et la diffusion du recul de l'activité, soit la règle « DAD ».

Les trois dimensions de la récession

La durée renvoie à la persistance de la baisse, sans qu'une durée minimale constitue une condition absolue. L'amplitude mesure son importance et la diffusion indique si elle touche une part suffisamment large de l'économie. Ces trois critères sont appréciés conjointement : une baisse limitée pendant plusieurs trimestres n'est pas nécessairement une récession, tandis qu'une contraction très forte et généralisée peut l'être même si elle est brève, comme cela a été le cas en 2020 au cours de la pandémie de Covid-19.

Alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Le premier élément marquant est la faible amplitude du recul du PIB français : 0,3 % depuis le quatrième trimestre 2025. Ce chiffre contraste avec les précédentes récessions : l'activité avait diminué d'environ 3 % lors de celle consécutive au premier choc pétrolier de 1973 et de 4 % lors de la récession de 2008-2009, engendrée par la crise financière.

Une contraction de l'activité très limitée

La comparaison est encore plus frappante avec la pandémie de Covid-19. Comme nous le rappelions dans notre article de novembre 2021, l'activité avait chuté de 18,4 % entre le pic du quatrième trimestre 2019 et le creux du deuxième trimestre 2020. Cette récession, la plus courte depuis les années 1970 avec seulement deux trimestres, fut aussi, de loin, la plus forte en amplitude.

Ces comparaisons ne suffisent évidemment pas à établir un diagnostic, mais elles permettent de situer la faiblesse actuelle de l'activité. Une contraction cumulée de 0,3 % évoque davantage, à ce stade, une phase de stagnation ou de ralentissement prolongé qu'une récession caractérisée.

L'autre dimension essentielle est celle de la diffusion. L'analyse ne peut se limiter au PIB : elle doit également prendre en compte l'emploi, l'investissement des entreprises, les heures travaillées ou encore le taux d'utilisation des capacités de production dans l'industrie. Une récession suppose en effet un recul suffisamment étendu de l'activité.

Un ralentissement très local

Or, les indicateurs examinés par le CDCEF ne témoignent pas d'une contraction généralisée. L'emploi total demeure globalement stable, autour de 30,5 millions de personnes. L'investissement des entreprises non financières évolue sur un plateau depuis le troisième trimestre 2023, malgré un léger repli récent, et le taux d'utilisation des capacités de production reste voisin de 81 %. Les heures travaillées ont, quant à elles, diminué de 0,6 % depuis leur point haut du troisième trimestre 2024.

Ces évolutions traduisent une économie peu dynamique, mais pas une baisse diffuse de l'activité. Une partie de la faiblesse récente s'explique d'ailleurs par un choc sectoriel : la sécheresse exceptionnelle de l'été 2026, qui a entraîné des pertes importantes de productions agricoles, notamment de maïs. Cette situation entraîne une conséquence particulière sur les comptes nationaux.

L'Insee comptabilise en effet la production agricole tout au long du cycle de production, et non uniquement au trimestre de la récolte. Les pertes constatées pendant l'été ont ainsi conduit à réviser a posteriori à la baisse les estimations des premier et deuxième trimestres 2026. Ce choc contribue donc au ralentissement du premier semestre, sans témoigner, à lui seul, d'une contraction généralisée de l'économie.

Urgent d'attendre

Une autre difficulté tient au caractère provisoire des premières estimations du PIB, révisées à mesure que de nouvelles informations deviennent disponibles. Lorsque la croissance est proche de zéro, comme en 2026, ces révisions peuvent modifier le diagnostic : un chiffre légèrement négatif peut devenir positif. Et inversement.

C'est pourquoi les comités de datation attendent généralement plusieurs mois avant d'identifier officiellement les points de retournement. La méthodologie du CDCEF repose à cet égard sur deux piliers complémentaires. Le premier, quantitatif, mobilise différentes méthodes statistiques et économétriques pour repérer les épisodes susceptibles d'être des récessions. Le second, qualitatif, confronte ces résultats à une analyse économique et historique fondée sur l'avis des experts du Comité. Les résultats statistiques constituent ainsi une aide à la décision, mais ne se substituent pas à l'examen du contexte.

L'épisode du Covid-19 illustre l'intérêt de cette prudence. Malgré le fort rebond de l'activité au troisième trimestre 2020, les vagues épidémiques et les confinements successifs avaient entretenu l'incertitude sur la sortie de récession. Ce n'est qu'en octobre 2021 que le CDCEF a confirmé que le creux avait été atteint au deuxième trimestre 2020, en s'appuyant sur plusieurs indicateurs et sur la diffusion de la reprise entre secteurs.

Rappelons enfin que la mission du CDCEF n'est pas de prévoir les récessions, mais d'identifier et de dater les retournements du cycle afin d'établir une chronologie de référence de l'économie française.

Pas de récession caractérisée, mais une économie fragile

Au total, les informations disponibles à fin octobre 2026 ne permettent pas de caractériser une récession de l'économie française. Le recul du PIB reste limité et les principaux indicateurs ne montrent pas de contraction suffisamment généralisée.

L'absence de récession ne signifie pas pour autant que la situation soit satisfaisante. Plusieurs trimestres de croissance nulle ou légèrement négative témoignent d'une faiblesse persistante de l'activité. Il importe donc de distinguer un ralentissement prolongé, voire une stagnation, d'une véritable récession.

Le diagnostic devra être réexaminé si le recul de l'activité se prolonge, s'amplifie et se diffuse davantage. En l'état, la prudence s'impose : la croissance française est faible, mais les éléments disponibles ne suffisent pas à conclure que l'économie est entrée en récession.

Auteurs: Valérie Mignon - Professeure en économie, Chercheure à EconomiX-CNRS, Conseiller scientifique à l'IFE-CEPII, Université Paris Nanterre

Laurent Ferrara - Professeur d'Economie Internationale, SKEMA Business School

Cet article est issu du site The Conversation