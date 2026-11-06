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Bitcoin risque une cinquième semaine consécutive de baisse
information fournie par Zonebourse 06/11/2026 à 11:15

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La victoire démocrate aux élections de mi-mandat américaines a redistribué les cartes sur les marchés financiers, avec des répercussions directes sur les actifs à risque et sur le billet vert.

Le résultat des midterms a pesé lourdement sur l'écosystème crypto, et Bitcoin n'a pas été épargné. La performance décevante du Parti républicain a fragilisé les projets gravitant dans l'orbite de l'administration Trump. World Liberty Financial, société de cryptomonnaies adossée au président, a annoncé un programme de rachat de son jeton de gouvernance WLFI après que celui-ci a cédé environ 10% depuis le scrutin. Il accuse désormais une baisse de plus de 60% depuis le début de l'année.

Ce signal d'alarme illustre le repositionnement brutal des investisseurs sur les actifs crypto perçus comme politiquement exposés, dans un contexte où la majorité démocrate au Sénat entend déjà convoquer les grandes entreprises technologiques.

Le bitcoin a plutôt bien résisté, ce qui ne l'empêche pas de se diriger vers sa cinquième semaine consécutive de baisse, après le rebond qui lui avait permis de passer de 57 700 USD en juillet à 87 000 USD fin septembre. Il cote ce matin 76 050 USD, stable après avoir chuté de 5,5% hier, avec les autres actifs à risque.

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