RBC réduit son objectif de cours sur LVMH, ramené de 625 à 600 euros
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 16:33
La banque canadienne prévoit que le géant du luxe fasse état d'un chiffre d'affaires de 18,57 milliards d'euros au titre du premier trimestre, soit une croissance organique nulle mais en baisse de 9% en données publiées sous l'effet des effets devises.
Sur l'ensemble de l'exercice 2026, RBC dit anticiper - dans son scénario central - un léger recul du chiffre d'affaires de 0,6%, tandis que le résultat opérationnel progresserait de 1,6%, soutenu par une amélioration modeste des marges.
Dans sa note, l'établissement nord-américain détaille cependant plusieurs scénarios de risque liés notamment à l'exposition au Moyen-Orient, qui représente environ 6% des ventes du groupe.
Dans le cadre d'un scénario pessimiste, intégrant une baisse de 30% des revenus dans la région, RBC estime que les ventes annuelles du groupe pourraient reculer de 2,4%, avec une pression limitée sur les marges, de l'ordre de 0,2 point de pourcentage, liée à des coûts logistiques plus élevés.
Un scénario plus sévère, supposant une contraction de 50% des revenus au Moyen-Orient accompagnée d'un ralentissement dans le reste du monde, se traduirait selon la banque par une baisse des ventes de 6,4% sur l'exercice, avec là encore un impact d'environ 20 points de base sur la marge.
Une valeur toujours incontournable au sein du secteur
RBC rappelle par ailleurs que le titre LVMH a reculé d'environ 13% depuis le début du conflit au Moyen-Orient, sous-performant ainsi une partie du secteur du luxe.
Selon la banque, ce repli reflète à la fois une révision à la baisse des anticipations de croissance pour le premier semestre 2026 dans la division mode et maroquinerie, des attentes initialement jugées trop optimistes pour le deuxième trimestre, ainsi qu'une érosion progressive de la confiance des investisseurs ayant conduit à une contraction des multiples de valorisation.
A moyen terme, RBC dit néanmoins toujours considérer LVMH comme une valeur de base pour les investisseurs souhaitant une exposition au secteur du luxe.
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