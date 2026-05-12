Décoration: Bouchara racheté, moins de la moitié des emplois sauvegardés

( AFP / DAMIEN MEYER )

Les magasins de décoration Bouchara, connus pour leur linge de lit et textiles de maison, viennent d'être partiellement rachetés par une société hongkongaise, qui sauve 184 salariés et 25 magasins, selon un communiqué lundi de l'acquéreur.

Bouchara, qui comptait 541 salariés en CDI et 52 magasins, avait demandé son placement en redressement judiciaire en janvier, avançant "une baisse des dépenses des ménages" et une concurrence qui s'intensifie, notamment de la part des "acteurs à bas prix et du e-commerce".

Parmi la douzaine d'offres qui avaient été officiellement déposées, dont une de Lidl, la mieux-disante était celle de la société hongkongaise AA Investments, détenue par l'homme d'affaires français Morteza Goshayeshi et sa famille.

C'est effectivement celle qui a été retenue par le tribunal des activités économiques de Paris, a annoncé lundi la direction d'AA Investments.

Le groupe familial, positionné "dans la commercialisation internationale de produits de beauté, parfums et biens de grande consommation" a intégré fin 2025 la société Françoise Saget, une marque "reconnue dans l’univers du linge de maison et de la lingerie de nuit et de jour pour toute la famille", fait-il valoir dans ce même communiqué de presse.

Les repreneurs souhaitent mettre en place des "synergies de métiers entre les marques Bouchara et Françoise Saget, deux enseignes du patrimoine français aux univers produits et aux réseaux de vente complémentaires", promettent-ils encore.

D'autres marques du secteur de la décoration et de l'ameublement se sont engagées dans des procédures collectives ces dernières années, dont des liquidations judiciaires, comme Habitat en décembre 2023 ou Casa France en juin 2025.