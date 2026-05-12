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Les Bourses européennes ouvrent dans le rouge
information fournie par AFP 12/05/2026 à 09:10

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert dans le rouge mardi, dans un contexte de prix de l'énergie élevés et d'impasse diplomatique entre Téhéran et Washington, après des déclarations de Donald Trump sur la fragilité du cessez-le-feu au Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris reculait de 1,05%, Francfort de 1,23%, Londres de 1,10% et Milan de 1,44%.

Euronext CAC40

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