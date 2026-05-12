* BAYER BAYGn.DE , THYSSENKRUPP TKAG.DE et VODAFONE VOD.L doivent publier mardi leurs résultats avant l'ouverture de la Bourse.
* TELECOM ITALIA (TIM) TLIT.MI - L'autorité italienne de la concurrence a annoncé lundi avoir ouvert une enquête sur un accord conclu entre l'opérateur de télécommunications Fastweb et Telecom Italia visant à construire conjointement une infrastructure mobile de cinquième génération et à partager leur réseau mobile.
(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)
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