Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* BAYER BAYGn.DE , THYSSENKRUPP TKAG.DE et VODAFONE VOD.L doivent publier mardi leurs résultats avant l'ouverture de la Bourse.

* TELECOM ITALIA (TIM) TLIT.MI - L'autorité italienne de la concurrence a annoncé lundi avoir ouvert une enquête sur un accord conclu entre l'opérateur de télécommunications Fastweb et Telecom Italia visant à construire conjointement une infrastructure mobile de cinquième génération et à partager leur réseau mobile.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)