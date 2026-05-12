"Frappe longue portée terrestre" : Thales et ArianeGroup réalisent un premier tir d'essai d'un nouveau missile balistique destiné à l'armée française

L'armée française doit remplacer prochainement ses systèmes LRU d'une portée de 70 km basés sur une technologie américaine.

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Thales et ArianeGroup ont déclaré mardi 12 mai avoir réalisé un premier tir d'essai de leur nouveau missile balistique de longue portéeune semaine après une annonce similaire d'un autre consortium franco-européen. Ces deux projets doivent concurrencer le système Himars américain et atteindre une portée de 150 km.

L'essai de FLP-T (frappe longue portée terrestre) 150 s'est déroulé "avec succès le 5 mai sur le site de l'île du Levant" dans le sud-est de la France , ont annoncé les deux entreprises en promettant de dévoiler le nom de cette munition au salon international de défense Eurosatory en juin. La semaine dernière, le français Safran et le missilier européen MBDA ont annoncé avoir tiré avec succès leur roquette Thundart le 14 avril.

Les deux solutions pouvant atteindre des cibles à 150 km et qui doivent être opérationnelles d'ici 2030 viendront concurrencer les systèmes Himars américains qui ont prouvé leur efficacité en Ukraine.

À ce jour, l'armée de terre française dispose de 9 LRU (lance-roquettes unitaire), version modernisée d'un système développé par l'américain Lockheed Martin capable d'atteindre des cibles à 70 kilomètres, qui doivent être remplacés prochainement.

La direction générale de l'armement française (DGA) a lancé en 2023 un programme baptisé Frappe longue portée terrestre que lorgnent les deux offres concurrentes Thundart et FLP-T 150.

"Souverain", résistant au brouillage, "Itar free"

bA priori, une seule va être retenue. Les deux offres se présentent comme "souveraines", résistantes au brouillage et "Itar free", c'est-à-dire conçues sans composants ni technologies soumis aux règles américaines d'exportation d'armements (Itar), afin d'éviter toute dépendance et toute restriction d'usage ou de transfert imposée par Washington.

"Sur la base des technologies que nous mettons en œuvre pour développer cette munition, on pourra développer un certain nombre d'évolutions (...) jusqu'à munition stratégique" avec une portée de 2.500 km , a déclaré Hervé Dammann, responsable des systèmes terrestres et aériens de Thales, en soulignant "la capacité à livrer rapidement et à monter en cadence".

Pour Vincent Pery, directeur des programmes de défense chez ArianeGroup, c'est l'expertise balistique "unique en Europe" de l'entreprise, concepteur et fabricant des lanceurs Ariane qui fait la différence.

Le système de pilotage à l'arrière de la munition permet de mieux maîtriser sa trajectoire et lui confère une précision accrue, a-t-il ajouté.

La capacité à terme de produire des missiles pouvant atteindre 2.500 km constitue un avantage concurrentiel mis en avant par ArianeGroup qui se réfère au discours récent d' Emmanuel Macron ayant "esquissé le principe des frappes dans la profondeur ou la très grande profondeur qui correspond à des portées qui vont entre du 1.000 et 2.500 km", a souligné Vincent Pery.