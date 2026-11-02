RBC privilégie les petites capitalisations par rapport aux grandes, leurs valorisations devenant désormais attractives

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction: le titre indique désormais que les cours du pétrole sont en baisse)

* Les trois principaux indices boursiers américains en hausse

* Le secteur des biens de consommation discrétionnaire en tête des hausses du S&P 500; celui de l'énergie enregistre la plus forte baisse

* Le STOXX 600 reste pratiquement stable

* Les cours du pétrole reculent, l'or progresse; le dollar et le bitcoin sont en baisse

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'établissait en dernière heure à 4,89 %

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RBC PRÉFÈRE LES PETITES CAPITALISATIONS AUX GRANDES, LEURS VALORISATIONS DEVENANT ATTRAYANTES

RBC Capital Markets est désormais plus optimiste à l'égard des actions de petite capitalisation et les privilégie désormais par rapport aux grandes capitalisations, invoquant l'amélioration des valorisations, la stabilisation des anticipations concernant de nouvelles hausses de taux de la Réserve fédérale et un positionnement moins négatif des investisseurs.

La société de courtage a déclaré lundi que la récente volatilité des marchés avait contribué à réajuster les valorisations des petites capitalisations, tandis que les flux de fonds et les indicateurs de positionnement des investisseurs suggèrent que le sentiment à l’égard de ce groupe a commencé à s’améliorer.

L’indice Russell 2000 .RUT a progressé de 13,3 % depuis le début de l’année, surperformant l’indice S&P 500 .SPX , qui a gagné 10,7 %, selon les données de LSEG.

Les petites capitalisations semblent “modérément, mais pas fortement, sous-évaluées”, a déclaré Lori Calvasina, responsable de la stratégie actions américaines chez RBC, ajoutant que les positions sont désormais moins tendues qu’au début de l’année.

La société de courtage a également indiqué que les révisions de bénéfices avaient été particulièrement favorables aux secteurs de l’énergie et des technologies parmi les petites capitalisations, ce qui a contribué à renforcer sa préférence pour cette classe d’actifs malgré les incertitudes plus générales du marché.

Parmi les grandes capitalisations, RBC a indiqué que le secteur de l’énergie était celui qui affichait la meilleure performance au sein du S&P 500 depuis fin juillet, suivi par celui de la santé. La société de courtage a noté que le secteur de l’énergie avait bénéficié de l’amélioration des prévisions de bénéfices et de facteurs favorables liés aux matières premières, tandis que le secteur de la santé continue d’attirer les investisseurs en raison de ses valorisations relativement attractives et de ses caractéristiques défensives.

La société de courtage a également mis en avant les disparités de valorisation sur l’ensemble du marché. Selon RBC, les secteurs de l’industrie, de la consommation discrétionnaire et des services aux collectivités apparaissent actuellement comme les secteurs des grandes capitalisations les plus chers, tandis que plusieurs autres secteurs offrent des valorisations plus attractives.

La société de courtage a indiqué que les valorisations du secteur technologique étaient devenues plus raisonnables, mais que les tendances en matière de révision des bénéfices, en particulier dans le secteur des semi-conducteurs, ne s’étaient pas encore suffisamment améliorées pour qu’elle adopte une position plus positive.

(Akriti Shah)

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