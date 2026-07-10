RBC dégrade sa note sur Wizz Air

(Zonebourse.com) - L'analyste est passé de "performance de marché" à "sous-performance" sur le titre, assorti d'un objectif de cours inchangé à 900 GBp.
Selon RBC, la qualité des bénéfices enregistrés en FY26 pourrait peser sur le rythme de la reprise des résultats. Le broker a revu en baisse ses prévisions de résultats pour FY27 et FY28, désormais inférieures au consensus, malgré l'intégration d'une hypothèse de prix du carburant plus faible. Il estime que la baisse récente du kérosène ne devrait pas se traduire par des relèvements de prévisions à court terme, en raison d'une pression attendue sur les recettes unitaires (RASK) et d'une hausse des coûts unitaires hors carburant.
Le bureau d'études souligne que les résultats de FY26 ont bénéficié de 542 MEUR d'autres produits, provenant principalement de compensations et de plus-values de cessions-bail, ainsi que de 102 MEUR de gains de change. Ces éléments devraient devenir des vents contraires entre FY27 et FY30, ce qui pourrait ralentir la normalisation des bénéfices. RBC considère en revanche que la diminution des compensations reflète également un plus faible nombre d'appareils immobilisés, un facteur positif pour l'exploitation.
D'après le broker, le cours de Bourse intègre un scénario de reprise beaucoup plus rapide que celui retenu dans ses estimations. RBC anticipe des marges d'EBIT de 6 à 7% à l'horizon FY30, en deçà des ambitions du groupe de renouer avec des marges à deux chiffres. Le broker estime ainsi que le titre se négocie au-dessus de ses comparables malgré des perspectives de rentabilité inférieures, ce qui justifie son abaissement de recommandation.
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