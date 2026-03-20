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RBC Capital Markets relève son objectif de cours sur TotalEnergies confirmant sa recommandation à surperformance
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 09:43

RBC Capital Markets a rehaussé son objectif de cours sur TotalEnergies de 70 à 85 euros tout en maintenant sa recommandation à surperformance; "Dans un contexte de fortes turbulences sur les marchés, l'un des principaux atouts de l'investissement dans le géant pétrolier réside dans son caractère défensif. Cette solidité s'est illustrée au plus fort de la pandémie, lorsque l'entreprise a été la seule major européenne à ne pas réduire son dividende", explique la banque d'investissement canadienne pour justifier sa décision.

Pour RBC, "l'équipe de direction de TotalEnergies a su piloter la société avec brio à travers les diverses crises de la dernière décennie, tout en démontrant une réelle efficacité dans l'exécution d'activités anticycliques. En période de marché haussier ( bull market) , cela peut se traduire par une prudence accrue par rapport à ses pairs, mais cette approche prudente s'est avérée judicieuse à plusieurs reprises".

"A plus long terme, et alors que les perspectives sur la transition énergétique évoluent, nous pensons que l'attention va se porter sur les acteurs capables de faire croître leur flux de trésorerie sous-jacent à moyen terme sans dépendre de la conjoncture macroéconomique. Ces dernières années, TotalEnergies s'est positionnée comme la major européenne axée sur la 'croissance', en mettant moins l'accent que ses concurrents sur le démantèlement de ses activités pétrolières et gazières pour bâtir ses nouveaux moteurs de transition. L'entreprise est actuellement en phase d'exécution de plusieurs projets amont ( upstream ) qui devraient assurer une croissance jusqu'à l'horizon 2030", observe, en outre, la banque d'investissement canadienne.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 20/03/2026 à 09:43:00.

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