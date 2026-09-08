RBC abaisse la note de Biohaven à « en ligne avec le secteur » ; le cours de l'action recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 septembre - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Biohaven BHVN.N recule de 3,4% à 15,2 dollars en pré-ouverture

** RBC Capital Markets abaisse sa recommandation sur le titre de « surperformance » à « en ligne avec le secteur » et réduit son objectif de cours de 23 $ à 19 $

** Ce nouvel objectif de cours représente un potentiel de hausse de 21% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Le récent accord de licence conclu par Biohaven concernant Kv7 a renforcé son bilan et offre une visibilité financière pour les futurs résultats de son portefeuille de produits en développement, mais il supprime des catalyseurs clés à court terme et limite le potentiel de hausse lié à ce programme – RBC

** Le cours de l’action a doublé par rapport à ses plus bas niveaux du début de l’année et semble désormais mieux valorisé, selon la société de courtage

** RBC indique que, bien qu’elle continue de voir un potentiel à long terme dans la plateforme d’anticorps dégradateurs de Biohaven, les investisseurs sont confrontés à un profil de risque plus élevé en raison du nombre limité de données sur les patients, de mécanismes moins validés et d’incertitudes réglementaires, ainsi que d’un nombre réduit de catalyseurs majeurs au cours des 12 prochains mois

** La société de courtage estime que le paiement initial de 350 millions de dollars lié à l’accord Kv7 et les 50 millions de dollars supplémentaires dus l’année prochaine pourraient prolonger l’autonomie financière de Biohaven jusqu’en 2028 et réduire la nécessité d’une dilution des actionnaires

** À la clôture d’hier, l’action affichait une hausse de 39% depuis le début de l’année