RBC abaisse l'objectif de prix de Venture Global en raison du risque d'arbitrage

26 novembre - ** RBC Capital Markets réduit l'objectif de prix sur la société de GNL Venture Global VG.N à 13 $ contre 17 $; réitère sa notation "outperform"
** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de 90 % par rapport à la dernière clôture de l'action ** La société de courtage réduit le PT pour refléter des estimations légèrement inférieures, un risque d'arbitrage non résolu et une incertitude accrue concernant les prix et les marges du GNL à plus long terme ** La société de courtage indique que "pour les quatre arbitrages en cours, VG ne s'attend pas à des décisions d'arbitrage avant 2026 au plus tôt", ajoutant que les affaires en suspens resteront une contrainte pour les actions
** Huit des 15 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou plus élevée et 7 comme "conservée"; le prix médian est de 12 $ - données compilées par LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 71,3 % depuis ses débuts à la Bourse de New York en janvier
