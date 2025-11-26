 Aller au contenu principal
L'unité brésilienne de Whirlpool annonce l'arrêt de la production en Argentine
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 14:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Whirlpool SA WHRL4.SA , la filiale brésilienne de Whirlpool Corp WHR.N , a annoncé mercredi qu'elle cesserait sa production en Argentine, où elle possède une unité de fabrication située à Pilar.

* Whirlpool SA possède les marques d'électroménager Brastemp et Consul.

* La société a déclaré que cette décision reflétait "les lignes directrices stratégiques de l'efficacité opérationnelle et de l'allocation responsable des sources".

* Cette décision n'affecte pas les activités d'importation, de commercialisation et de distribution en Argentine, a-t-elle ajouté dans un document déposé auprès des autorités compétentes.

* Whirlpool a annoncé l'année dernière un investissement de 550 millions de reals (102,31 millions de dollars) pour agrandir et moderniser ses usines de Rio Claro et Joinville au Brésil. (1 $ = 5,3759 reais)

