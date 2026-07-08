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Raytheon va doubler sa production de missiles Stinger grâce à l'Europe
information fournie par Zonebourse 08/07/2026 à 16:10

La filiale de RTX s'appuie sur plusieurs partenaires européens pour accroître ses capacités industrielles et répondre à la demande croissante en matière de systèmes de défense aérienne.

Raytheon annonce travailler avec plusieurs industriels européens, dont Diehl Defence, afin de doubler sa capacité mondiale de production des missiles sol-air Stinger face à la hausse de la demande.

Dans le cadre de ce partenariat, Diehl Defence fabriquera la section de guidage du missile et s'approvisionnera en composants auprès de fournisseurs européens. Raytheon collabore également avec des entreprises néerlandaises pour produire d'autres sous-ensembles, tandis que l'assemblage final, les essais et la livraison des missiles seront réalisés aux Pays-Bas.

Le groupe indique que cette montée en puissance renforcera la base industrielle de défense transatlantique et soutiendra les futurs contrats avec l'Agence OTAN de soutien et d'acquisition afin de répondre à la demande européenne.

Le missile Stinger est actuellement utilisé par 24 pays, dont 10 membres de l'OTAN.

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