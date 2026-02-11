 Aller au contenu principal
Raytheon (RTX) démontre l'efficacité du système Coyote contre les essaims de drones
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 15:39

Le groupe américain a validé les performances de son système lors d'une démonstration organisée par l'armée de Terre des États-Unis.

Les essaims de drones n'ont qu'à bien se tenir ! Raytheon, filiale de RTX, annonce avoir démontré, à l'occasion d'un test avec l'US Army, l'efficacité de son système Coyote Block 3 Non-Kinetic (NK) qui est parvenu à neutraliser plusieurs essaims de drones. Dotée d'une charge utile non cinétique limitant les dommages collatéraux, cette version du système Coyote peut être récupérée puis redéployée pour de nouvelles missions, assure Raytheon.

Conçu comme un système de lutte anti-drones (Counter-Unmanned Air System), le Coyote Block 3NK peut rester en vol stationnaire avant d'intercepter des cibles. Raytheon produit également des variantes cinétiques (destruction de la cible par un impact physique) et non cinétiques (destruction via brouillage, perturbation des systèmes) capables de contrer des drones de petite à grande taille à plus longue portée et à plus haute altitude que les systèmes comparables.

Tom Laliberty, président de Land & Air Defense Systems chez Raytheon, souligne que "Coyote offre aux forces armées une défense rentable contre les drones individuels et les essaims", ajoutant que le groupe continue d'investir pour maintenir un avantage opérationnel face à des menaces en constante évolution.

L'entreprise a récemment décroché son plus important contrat anti-drones dans le cadre d'un programme de l'armée US. Elle continue à renforcer ses capacités de production afin de répondre à la demande mondiale croissante.

