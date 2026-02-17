Grok, le chatbot d'Elon Musk, fait l'objet d'un examen mondial pour ses deepfakes d'IA sexualisés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec l'enquête de l'Irlande paragraphe 10, l'enquête de l'Espagne paragraphe 11)

Les gouvernements et les autorités de régulation du monde entier s'attaquent aux contenus sexuellement explicites générés par Grok, le chatbot xAI d'Elon Musk sur X, en lançant des enquêtes, en imposant des interdictions et en exigeant des garanties dans le cadre d'une campagne mondiale de plus en plus importante visant à lutter contre les contenus illégaux.

Voici quelques réactions de gouvernements et de régulateurs depuis le début du mois de janvier:

EUROPE La Commission européenne a ouvert le 26 janvier une enquête pour déterminer si Grok diffuse des contenus illégaux tels que des images sexualisées manipulées dans l'UE. L'enquête examinera si X a correctement évalué et atténué les risques, comme l'exigent les règles numériques de l'Union européenne. Le 8 janvier, la Commission a prolongé jusqu'à la fin de l'année 2026 une injonction envoyée à X l'année dernière, lui demandant de conserver et de préserver tous les documents et données internes relatifs à Grok. Le 17 février, la commission irlandaise de protection des données (DPC) a ouvert une enquête sur Grok, examinant son traitement des données personnelles et son potentiel à générer des images et des vidéos sexualisées préjudiciables, y compris de mineurs. La DPC supervise X dans l'UE, car le siège européen de la société se trouve en Irlande. Le gouvernement espagnol a quant à lui ordonné aux procureurs d'enquêter sur X, Meta META.O et TikTok en raison de la distribution présumée de matériel pédopornographique généré par l'intelligence artificielle, a déclaré le Premier ministre Pedro Sanchez. L'Ofcom, l'autorité britannique de régulation des médias, a ouvert une enquête sur X afin de déterminer si les deepfakes à caractère sexuel produits par Grok ont enfreint son obligation de protéger les citoyens britanniques contre les contenus susceptibles d'être illégaux, conformément au cadre de la loi britannique sur la sécurité en ligne (Online Safety Act). L'unité de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris a perquisitionné les bureaux de X à Paris le 3 février et a ordonné à Musk de répondre à des questions en avril dans le cadre d'une enquête élargie sur des allégations de partialité algorithmique, de complicité dans la détention et la diffusion d'images à caractère pédopornographique et de violation du droit à l'image d'une personne avec des deepfakes sexuellement explicites. L'autorité italienne de protection des données a averti que l'utilisation d'outils d'IA pour créer des images fictives "déshabillées" de personnes réelles sans leur consentement pouvait constituer une violation grave de la vie privée et, dans certains cas, des infractions pénales.

ASIE

Le ministère indien des technologies de l'information a adressé à X une mise en demeure le 2 janvier au sujet de la création ou du partage d'images obscènes et sexualisées que Grok aurait permis, demandant que le contenu soit supprimé et exigeant un rapport sur les mesures prises dans les 72 heures. Le Japon a également enquêté sur X concernant Grok, déclarant que le gouvernement envisagerait toutes les options possibles pour empêcher la génération d'images inappropriées. Le ministère indonésien des communications et du numérique a déclaré qu'il avait bloqué l'accès à Grok, une mesure qui, selon la ministre du numérique Meutya Hafid, visait à protéger les femmes et les enfants des faux contenus pornographiques générés par l'IA, en citant les lois anti-pornographiques très strictes de l'Indonésie. La Malaisie a rétabli l'accès à Grok pour ses utilisateurs après que X a mis en œuvre des mesures de sécurité supplémentaires, a déclaré l'autorité de régulation des communications le 23 janvier. Les Philippines vont rétablir l'accès à Grok après que son développeur se soit engagé à supprimer les outils de manipulation d'images qui avaient suscité des inquiétudes quant à la sécurité des enfants, a déclaré l'unité d'enquête sur la cybercriminalité du pays le 21 janvier.

AMÉRIQUES Le gouverneur et le procureur général de Californie ont déclaré le 14 janvier qu'ils exigeaient des réponses de la part de xAI suite à la diffusion d'images sexuelles non consensuelles sur la plateforme. L'organisme canadien de protection de la vie privée a déclaré qu'il élargissait une enquête en cours sur X après avoir appris que Grok générait des deepfakes non consensuels et sexuellement explicites. Le gouvernement brésilien et les procureurs fédéraux ont donné à xAI 30 jours pour empêcher le chatbot de diffuser de faux contenus sexualisés, selon une déclaration commune du 20 janvier.

OCEANIE

Le régulateur australien de la sécurité en ligne eSafety a déclaré le 7 janvier qu'il enquêtait sur les deepfakes sexualisés générés par Grok, évaluant le matériel pour adultes dans le cadre de son système d'abus basé sur l'image et notant que les exemples actuels liés aux enfants qu'il avait examinés n'atteignaient pas le seuil légal pour le matériel d'abus sexuel sur les enfants en vertu de la loi australienne.

Comment xAI a-t-elle réagi?

Le 14 janvier, xAI a déclaré qu'elle avait restreint l'édition d'images pour les utilisateurs de Grok AI et empêché les utilisateurs, en fonction de leur localisation, de générer des images de personnes portant des vêtements révélateurs dans des "juridictions où c'est illégal". Elle n'a pas identifié ces pays. Elle avait auparavant limité l'utilisation des fonctions de génération et d'édition d'images de Grok aux seuls abonnés payants.