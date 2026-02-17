Enagas à nouveau dans le vert en 2025, avec un bénéfice de 339,1 millions d'euros

L'usine de regazéification Enagas au terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) du port de Barcelone le 15 décembre 2022. ( AFP / JOSEP LAGO )

Le groupe Enagas, gestionnaire du réseau gazier espagnol, a retrouvé des comptes dans le vert en 2025, après une année 2024 marquée par son désengagement complet du marché américain, selon ses résultats annuels publiés mardi.

Le géant espagnol a engrangé au total 339,1 millions d'euros de bénéfice après impôts, un chiffre qui inclut plusieurs plus-values réalisées, contre une perte de 299,3 millions un an plus tôt, un résultat affecté à l'époque par la vente de sa participation dans Tallgrass Energy pour plus d'un milliard d'euros.

Le groupe présent dans sept pays, qui revendique plus de 1.300 employés, s'est félicité dans un communiqué de ces résultats qui "dépassent les objectifs" fixés par la direction.

Mais sans ces plus-values, le bénéfice récurrent d'Enagas l'an passé a chuté de 14,1% pour s'établir à 266,3 millions d'euros.

Enagas, dont le siège social est basé à Madrid, a affirmé que "2026 sera l'année du véritable décollage du cycle d'investissements dans l'hydrogène", avec "des avancées clés" attendues notamment dans le projet H2Med.

Ce gigantesque projet de pipeline entre Barcelone et Marseille doit permettre d'approvisionner à l'horizon 2030 les pays du nord de l'Europe avec de l'hydrogène vert produit dans la péninsule ibérique.

Le marché du gaz a connu de fortes tensions depuis le début de l'invasion russe à grande échelle en Ukraine début 2022, qui a poussé les pays européens à chercher des sources d'approvisionnement alternatives à la Russie, fournisseur historique de l'UE.

Cette situation a fait de l'Espagne - reliée aux champs de gaz algériens par le gazoduc Medgaz, et équipée de plusieurs ports méthaniers opérés par Enagas - un pays stratégique pour l'approvisionnement en gaz des Vingt-Sept.