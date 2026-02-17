La Bourse de Paris stable avant des publications économiques

Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue sans grand changement mardi, prudente avant des publications économiques et des résultats d'entreprises, attendant aussi le retour des investisseurs américains, absents la veille en raison d'un jour férié aux Etats-Unis.

Vers 09H55, le CAC 40 grappillait 0,10%, soit 8,51 points à 8.325,01 points. Lundi, le CAC 40 a fini à l'équilibre (+0,06%), à l'issue d'une séance atone.

Les volumes d'échanges devraient reprendre de l'ampleur mardi avec la réouverture de Wall Street à 15H30 (heure de Paris). Plusieurs marchés asiatiques, dont la Chine et Hong Kong, sont toutefois fermés pour le Nouvel An lunaire.

Le rythme des publications économiques et des résultats d'entreprises s'accélère progressivement cette semaine.

C'est surtout la publication du compte-rendu de la dernière réunion du comité monétaire de la Réserve fédérale (FOMC) qui sera au premier plan mercredi. Vendredi, les investisseurs se tourneront vers un indice d'inflation (PCE) aux Etats-Unis, première économie du globe, et vers le Produit intérieur brut (PIB) américain du quatrième trimestre de 2025.

La saison des résultats continue également d'animer les séances boursières et "l'attention se tourne déjà vers les prochains résultats d'entreprises clés comme Airbus , Orange , Euronext " à la Bourse de Paris, "qui serviront de test pour la solidité du cycle européen", commente John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

"Depuis le début de la publication des résultats, un peu plus de 60% des entreprises européennes ont dépassé les attentes, un chiffre nettement supérieur à la moyenne historique proche de 54%, ce qui confirme une résilience inattendue des profits", poursuit le stratégiste.

Les investisseurs gardent aussi un oeil sur les prochains secteurs qui pourraient être touchés négativement par l'intelligence artificielle (IA), thème dominant sur les marchés d'actions depuis le début du mois.

"Après le focus sur la course à l'investissement dans les infrastructures nécessaires aux applications de l'IA (la recherche des gagnants), dernièrement, ce sont les effets disruptifs que pourrait causer l'IA sur des industries existantes qui ont attiré l'attention des investisseurs (la recherche des perdants), commente Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche économique de LBP AM.

Enfin, la géopolitique reste un point d'attention, l'Iran et les Etats-Unis entamant une deuxième série de discussions mardi à Genève, sous médiation du sultanat d'Oman, afin d'éloigner le risque d'une intervention militaire des Etats-Unis.

Du côté des Européens, de nouveaux pourparlers entre Russes, Ukrainiens et Américains sont également attendus à Genève à partir de mardi.

Macron en Inde avec la perspective de vendre des Rafale

Le président français Emmanuel Macron retrouve mardi le Premier ministre Narendra Modi à Bombay, capitale économique de l'Inde, pour renforcer le partenariat stratégique bilatéral, avec à la clef la vente de 114 chasseurs Rafale et un ancrage dans l'intelligence artificielle.

L'action Dassault Aviation, qui produit le Rafale, reculait de 1,34% à 338,60 euros.

