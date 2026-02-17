Nouveaux pourparlers à Genève entre l'Iran et les Etats-Unis

Cette combinaison d'images créées le 9 avril 2025 montre l'envoyé américain au Moyen-Orient Steve Witkoff, à Riyad, le 18 février 2025 (g) ; et le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, à Djeddah, en Arabie Saoudite, le 7 mars 2025 ( POOL / EVELYN HOCKSTEIN )

L'Iran et les Etats-Unis entament une deuxième série de discussions mardi à Genève pour éloigner le risque d'une intervention militaire des Etats-Unis, Téhéran évoquant "prudemment" des signes d'une position américaine "plus réaliste" sur la question nucléaire.

Ces pourparlers, qui se déroulent via la médiation du sultanat d'Oman, "devraient commencer vers 12H30-13H00 heure de Téhéran (09H00-09H30 GMT)", a indiqué le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baqaei, sur la télévision d'Etat.

Les deux pays ennemis avaient renoué le dialogue le 6 février à Mascate, la capitale d'Oman, après une escalade de menaces de part et d'autre.

Au vu de ces premières discussions, "nous pouvons prudemment conclure que la position américaine sur la question nucléaire iranienne est devenue plus réaliste", a souligné lundi M. Baqaei.

Mais Donald Trump a de nouveau mis la pression sur Téhéran, en précisant qu'il participerait "indirectement" aux négociations.

"Ils veulent conclure un accord (...). Je ne pense pas qu'ils veuillent assumer les conséquences de ne pas conclure un accord", a indiqué le président américain.

- Manoeuvres militaires -

Parallèlement à la diplomatie, les Gardiens de la Révolution iraniens ont déployé lundi bateaux et hélicoptères, et testé drones et missiles, dans un exercice militaire aux airs de démonstration de force dans le stratégique détroit d'Ormuz.

Les manœuvres, dont la durée n'a pas été précisée, avaient pour objectif de préparer les Gardiens, l'armée idéologique de la République islamique, "aux menaces sécuritaires et militaires potentielles", a indiqué la télévision d'Etat, qui a diffusé des images.

Washington maintient de son côté sa pression militaire - un porte-avions se trouve toujours au large de l'Iran à environ 700 kilomètres de ses côtes, et un autre est préparé pour appareiller -, Donald Trump semblant garder ses options ouvertes.

Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi était arrivé dès lundi en Suisse, où il a rencontré son homologue omanais Badr al-Busaidi pour expliquer "le point de vue et les considérations de la République islamique sur la question nucléaire et la levée des sanctions", selon le ministère iranien des Affaires étrangères.

Dans ce communiqué, il évoque aussi la "détermination" de l'Iran à œuvrer à une "diplomatie axée sur les résultats pour garantir les intérêts et droits des Iraniens et la paix et stabilité dans la région".

Dans une économie asphyxiée par les sanctions internationales, le pouvoir d'achat des Iraniens s'est dégradé ces derniers mois, sur fond d'hyperinflation et de forte dépréciation de la monnaie.

- "Nous verrons" -

Les pays occidentaux et Israël, considéré par des experts comme la seule puissance nucléaire au Moyen-Orient, soupçonnent l'Iran de vouloir se doter de l'arme nucléaire.

Téhéran dément nourrir de telles ambitions, mais insiste sur son "droit inaliénable" à développer une filière nucléaire civile et à enrichir l'uranium, notamment pour l'énergie, conformément aux dispositions du Traité de non-prolifération (TNP) dont il est signataire.

Le président américain Donald Trump s'adresse aux journalistes à bord d'Air Force One, alors qu'il est en route vers la base militaire d'Andrews depuis West Palm Beach, en Floride, le 16 février 2026 ( AFP / Mandel NGAN )

Donald Trump a multiplié les avertissements après la répression dans le sang des manifestations massives en janvier en Iran, tout en laissant la porte ouverte à un règlement diplomatique, notamment sur le programme nucléaire iranien.

Faute d'accord, le président américain a menacé l'Iran de conséquences "traumatisantes" et a même évoqué ouvertement vendredi l'hypothèse d'un renversement du pouvoir.

"Il semble que ce serait la meilleure chose qui puisse arriver", avait-il répondu à des journalistes l'interrogeant sur un éventuel "changement de régime".

"Ce qui n'est pas sur la table: la soumission face aux menaces", a de son côté insisté sur X lundi Abbas Araghchi, disant être à Genève "avec de vraies idées pour parvenir à un accord juste et équitable".

Côté américain, l'émissaire Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, "sont en route", avait fait savoir lundi le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio.

Carte de l'Iran montrant les sites nucléaires, réacteurs et mines d'uranium ( AFP / Sylvie HUSSON )

"Nous verrons ce qu'il en est. Nous espérons qu'il y aura un accord", a-t-il ajouté.

Etats-Unis et Iran divergent sur la teneur de leurs nouvelles discussions.

L'Iran ne veut parler que de son programme nucléaire. Washington, comme Israël, exige également qu'il limite son programme de missiles balistiques et cesse de soutenir des groupes armés régionaux.

Sur le volet nucléaire, l'Iran s'est dit prêt à un compromis concernant son stock d'uranium hautement enrichi, estimé à plus de 400 kg et dont le sort est incertain, si Washington levait les sanctions qui pénalisent l'économie iranienne.