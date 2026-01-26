Raymond James réduit l'objectif de cours de Meta, estime que l'entreprise se trouve dans une "phase délicate"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 janvier - ** La maison de courtage Raymond James réduit l'objectif de cours de Meta Platforms META.O de 825 $ à 800 $, ce qui représente une hausse de 21,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action ** Elle estime que Meta se trouve dans une "phase un peu délicate", car la vigueur du chiffre d'affaires devrait être compensée par des dépenses et des investissements en capital plus élevés. ** Meta reste un "AI Tweener" dans le cadre de l'AI Stack de la société de courtage, alors qu'elle recherche des progrès accrus de la prochaine version de son modèle Llama (ou d'un autre).

** Le courtier espère également une plus forte traction de l'utilisation de Meta AI, une plus grande adoption de Business AI et de nouvelles avancées dans le contenu et les appareils pilotés par l'IA

** L'IA sera le principal moteur du multiple de valorisation de l'action au cours de l'année prochaine

** 60 des 65 sociétés de courtage couvrant l'action recommandent une note d'au moins "acheter", d'autres "conserver"; l'action a un objectif de cours médian de 820 $, selon les données compilées par LSEG

** L'action a augmenté de 12,7 % en 2025