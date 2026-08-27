Raymond James lance la couverture de Kearny Financial ; l'action progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
27 août - ** L'action de Kearny Financial KRNY.O progresse de 1,2 % à 9,96 $
** Raymond James lance sa couverture avec une note "surperformer"; objectif de cours: 11 $
** La société de courtage estime que "les niveaux de valorisation actuels laissent entrevoir un potentiel de hausse supplémentaire à mesure que la reprise des bénéfices et de la rentabilité se poursuit, ce qui soutient un profil risque/rendement favorable à court terme"
** Raymond James s’attend également à ce que la qualité de crédit "reste solide tout au long du cycle"
** En juillet, KRNY a annoncé une hausse de son produit net d'intérêts au quatrième trimestre
** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action affiche une hausse de 34,1 % depuis le début de l'année
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