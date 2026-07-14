Rassurée par l'inflation américaine, Commerzbank n'attend pas de hausse des taux

(Zonebourse.com) - Les prix à la consommation américains ont vu leur progression en rythme annuel ralentir plus fortement que prévu en juin, une bonne surprise qui conduit Commerzbank à exclure le scénario d'une hausse des taux directeurs par le comité de politique monétaire de la Fed.

Dévoilé en début d'après-midi par le Département du Travail, l'indice des prix à la consommation (CPI) des Etats-Unis est ressorti en hausse de 3,5% sur un an en juin, à comparer à 4,2% le mois précédent, alors que le consensus n'attendait qu'un ralentissement à 3,8%.

En excluant les catégories traditionnellement volatiles que sont l'énergie et l'alimentation, le taux d'inflation annuel sous-jacent est passé de 2,9% en mai à 2,6% le mois dernier, alors que les économistes anticipaient en moyenne une stabilité à 2,9%.

"En juin, les prix à la consommation américains ont reculé de façon surprenante de 0,4% par rapport à mai", souligne Commerzbank, pour qui ce repli s'explique en partie par la chute significative des prix de l'essence (-9,7% en rythme séquentiel, après un bond de 7% le mois précédent).

De plus, la banque allemande souligne que les pressions sous-jacentes sur les prix se sont révélées faibles, comme en témoigne le taux core (hors énergie et alimentation) de 0,0%, soit une stagnation d'un mois sur l'autre après des hausses de 0,4% en avril et de 0,2% en mai.

"Ces données nous confortent dans l'idée que l'inflation devrait continuer de s'affaiblir et que la Réserve fédérale ne relèvera donc pas ses taux directeurs, contrairement aux anticipations du marché", juge Commerzbank, alors que la prochaine réunion du FOMC est prévue à la fin du mois.

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