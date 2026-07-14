Football/Coupe du monde: Désillusion pour la France, maîtrisée par l'Espagne en demi-finales

Coupe du monde de la FIFA 2026 - Demi-finale - France - Espagne

L'équipe de France a été logiquement battue par l'Espagne (2-0), qu'elle n'est jamais parvenue à ‌mettre réellement en danger, mardi à Dallas, et voit sa quête d'un troisième sacre en Coupe du monde s'arrêter aux portes de la finale.

Mikel Oyarzabal a ouvert le ​score sur penalty (22e) puis Pedro Porro a doublé la mise juste avant l'heure de jeu (58e).

L'Espagne jouera dimanche à New York (19h00 GMT) sa deuxième finale de Coupe du monde, seize ans après l'unique titre mondial de son histoire, face au vainqueur d'Angleterre-Argentine prévu mercredi à Atlanta (19h00 GMT).

Alors qu'elle ambitionnait de disputer une troisième finale consécutive en Coupe du ​monde, la France défiera samedi à Miami (21h00 GMT), lors du match pour la troisième place, le vaincu de la seconde demi-finale.

"Évidemment, il y a beaucoup de déception", a réagi le sélectionneur, Didier Deschamps, sur M6. "Les joueurs sont anéantis ​parce qu'on avait beaucoup d'ambition, même s'il faut reconnaître qu'on a été un ton ⁠en-dessous sur le plan technique face à une équipe qui a bien maîtrisé son sujet.

"La déception est là, elle est forte parce que c'est une Coupe ‌du monde", a-t-il ajouté.

Déjà défaits par la "Roja" dans le dernier carré de l'Euro 2024 (2-1) puis de la Ligue des nations 2025 (5-4), les Bleus n'ont pas réussi grand chose mardi soir pour que le résultat soit différent sur la plus grande scène mondiale.

Souvent privés du ballon (44% de ​possession), ils ont vécu une première période cauchemardesque.

Mikel Oyarzabal a d'abord ‌transformé un penalty concédé par Lucas Digne, qui a heurté Lamine Yamal en tentant de dégager le ballon dans ⁠sa surface de réparation.

Puis huit minutes plus tard, le défenseur central tricolore William Saliba, blessé, a été contraint de céder sa place à Maxence Lacroix (30e).

L'écart au score aurait pu être encore plus important à la mi-temps sans un sauvetage de Dayot Upamecano devant Lamine Yamal à la suite d'un mouvement collectif brillant réalisé par les champions d'Europe ⁠en titre (38e).

UNE ATTAQUE MUETTE POUR LA ‌PREMIÈRE FOIS DANS LE TOURNOI

Face à la meilleure défense de la compétition (un but encaissé), l'attaque française a eu très peu d'opportunités à ⁠se mettre sous la dent.

Cela a davantage été lié au déchet technique d'Ousmane Dembélé et de Michael Olise qu'au choix de Didier Deschamps de préférer Bradley Barcola à Désiré ‌Doué sur l'aile gauche.

Le sélectionneur tricolore a également été poussé à remplacer Adrien Rabiot par Manu Koné à la mi-temps alors que le milieu ⁠de terrain de l'AC Milan, auteur d'une bonne première période, était sous la menace d'une expulsion après avoir reçu ⁠un carton jaune dès la huitième minute.

Rien ‌n'a réellement changé, après la pause: l'Espagne a mieux redémarré, à l'image d'une frappe de peu au-dessus de Mikel Oyarzabal (52e), six minutes avant que la Roja ne parvienne ​à faire le break grâce à Pedro Porro. Le latéral droit espagnol s'est retrouvé seul ‌dans la surface pour ajuster Mike Maignan à la suite d'un magnifique une-deux avec Dani Olmo.

C'est seulement dos au mur que les Bleus ont tenté de réagir, principalement sous l'impulsion de Kylian Mbappé.

Le co-meilleur ​buteur du Mondial, à égalité avec l'Argentin Lionel Messi (8 buts), a échoué en angle fermé face à Unai Simon (64e), qui est aussi sorti à toute vitesse dans ses pieds pour couper deux situations de contre-attaque (42e, 81e).

Une nouvelle frappe croisée puissante du capitaine tricolore a fait passer un semblant de frayeur dans la défense ibérique (67e).

Le coup ⁠franc de Kylian Mbappé à l'entrée de la surface est passé au-dessus de la barre transversale adverse (89e), tandis que la frappe de la dernière chance d'Ousmane Dembélé a été captée par un solide Unai Simon (90e+5).

Malgré leur activité intéressante, les entrées de Désiré Doué (57e) - qui n'a pas réussi à lober le gardien adverse (81e) - et de Rayan Cherki (72e) n'ont pas permis aux Bleus d'éviter une première élimination en demi-finales d'un Mondial depuis 1986.

Après 14 ans en poste, Didier Deschamps dirigera samedi son dernier match à la tête des Bleus. Un jour avant la finale du 19 juillet, date que les Bleus espéraient pour conclure un mandat ponctué d'un titre mondial en 2018 et d'une finale ​en 2022.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Jean Terzian)