Ras Al Khaimah, aux Émirats arabes unis, ferme toutes ses plages alors que ses voisins sont confrontés à une marée noire

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(Les paragraphes 8 à 10 fournissent des informations complémentaires sur le secteur touristique de Ras Al Khaimah et sur le projet de complexe hôtelier-casino de Wynn Resorts)

Les autorités de Ras Al Khaimah ont annoncé samedi que toutes les plages de l'émirat seraient fermées jusqu'à nouvel ordre, au lendemain d'une fuite de pétrole en mer qui avait entraîné la fermeture des plages dans les émirats voisins d'Umm Al Quwain et de Sharjah.

Le Département des services publics a annoncé ces fermetures dans un communiqué relayé par le quartier général de la police de Ras Al Khaimah. Aucune raison n’a été donnée.

Les Émirats arabes unis ont déclaré vendredi que des efforts étaient en cours pour endiguer la fuite de pétrole provenant d’un pétrolier au large, le ministère du Changement climatique et de l’Environnement menant une évaluation environnementale.

Toutes les plages et zones côtières autour de la ville d’Umm Al Quwain ont été temporairement fermées jusqu’à ce que les équipes techniques aient achevé leurs évaluations et déterminé les mesures de sécurité et de protection du milieu marin nécessaires, a précisé le ministère.

Le ministère a également exhorté les pêcheurs et les autres usagers de la mer à éviter les zones touchées et à suivre les consignes officielles.

Les autorités de Sharjah ont temporairement fermé la plage d’Al Hamriyah, située sur la côte nord des Émirats arabes unis près de la frontière avec Umm Al Quwain, par mesure de précaution, a indiqué le Bureau des médias du gouvernement de Sharjah.

Depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l’Iran , les attaques contre des navires commerciaux sur les voies de navigation du Golfe ont exacerbé les inquiétudes concernant la sécurité maritime et les répercussions environnementales du conflit.

Ras Al Khaimah, un émirat du nord des Émirats arabes unis réputé pour ses plages et ses complexes hôteliers de luxe, accueillera également le complexe-casino prévu par Wynn Resorts sur l’île d’Al Marjan.

L’opérateur basé à Las Vegas, qui a obtenu la première licence de jeux d’argent à vocation commerciale des Émirats arabes unis en 2024, a déclaré en février qu’il prévoyait l’ouverture du complexe au premier trimestre 2027.

Wynn a indiqué en mars avoir repris la construction après une brève interruption, alors même que la guerre avec l’Iran continuait de perturber les activités économiques dans tout le Moyen-Orient.

Des habitants ont signalé des odeurs inhabituelles dans certaines parties de Sharjah, d’Ajman et d’Umm Al Quwain, mais le ministère de l’Environnement des Émirats arabes unis a déclaré qu’elles ne présentaient aucun risque pour la santé. L’odeur restait âcre dans tout Umm Al Quwain vendredi.

Les autorités des Émirats arabes unis n’ont pas révélé le nom du pétrolier impliqué dans l’incident ni précisé la cause du déversement.