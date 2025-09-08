 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Rapport Therapeutics bondit après que son médicament contre les crises d'épilepsie a atteint les objectifs d'un essai à mi-parcours
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 16:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

8 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments Rapport Therapeutics RAPP.O ont plus que doublé pour atteindre unrecord historique de 42,27 dollars

** L'action est prête à connaître sa meilleure journée, si les gains se maintiennent

** Le médicament oral expérimental de RAPP, RAP-219, a été testé sur 30 patients dans le cadre d'un essai de stade intermédiaire pour les adultes souffrant de crises focales difficiles à traiter, où un dispositif cérébral a été implanté pour suivre l'activité des crises

** La société indique que les patients ont constaté une baisse médiane de 77,8 % des crises, et que 24 % d'entre eux n'ont plus eu de crises après le traitement de huit semaines

** Rapport prévoit de rencontrer les organismes de réglementation américains plus tard cette année et de commencer deux études de phase avancée au troisième trimestre de 2026

** À la dernière clôture, l'action RAPP a baissé de 19,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

RAPPORT THERA
27,4440 USD NASDAQ +91,11%
