Rapid Nutrition participe au débat mondial sur l'avenir de la HealthTech portée par l'intelligence artificielle

La reconnaissance croissante de la Société par les principaux médias économiques internationaux témoigne de l'intérêt grandissant pour la convergence entre l'intelligence artificielle, la nutrition personnalisée et la santé numérique.



Londres, Royaume-Uni – le 4 août 2026 – Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD), informe aujourd'hui ses actionnaires que sa stratégie de long terme dans le domaine de la HealthTech continue de susciter l'intérêt de médias économiques et financiers internationaux de premier plan, reflétant l'attention croissante portée à la convergence entre l'intelligence artificielle, la nutrition personnalisée et la santé numérique.



À la suite de sa récente intervention sur Bloomberg Television, Rapid Nutrition a également été mise à l'honneur sur d'autres médias internationaux de premier plan, notamment CNBC et ESPN, contribuant ainsi au débat mondial sur l'avenir de la santé assistée par l'intelligence artificielle, du bien-être des consommateurs et de la santé préventive.



Les actionnaires peuvent consulter les dernières interviews et interventions médiatiques internationales de la Société dans la rubrique « Médias & Reconnaissance » de l'espace Investisseurs.