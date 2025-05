Rapid Nutrition Engage des Discussions Stratégiques pour Déployer la Marque SystemLS en Europe

Rapid Nutrition entame des discussions avec un distributeur européen de premier plan dans le cadre de sa stratégie d'expansion mondiale, visant le marché des protéines végétales estimé à 6,3 milliards USD dans la région.

Londres, Royaume-Uni – 13 mai 2025 – Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD), leader mondial dans le domaine de la santé et du bien-être naturels, annonce aujourd'hui avoir engagé des discussions avancées avec un distributeur européen majeur de produits nutritionnels, dans le cadre d'une initiative stratégique visant à lancer sa marque phare SystemLS sur le marché européen.

Cette initiative représente une étape importante dans la stratégie d'expansion internationale de Rapid Nutrition et devrait permettre à l'entreprise de renforcer durablement sa croissance à long terme et de créer de la valeur pour ses actionnaires.

Le marché européen des poudres protéinées devrait dépasser 6,3 milliards USD d'ici 2028, porté en grande partie par la croissance rapide de la demande pour des produits végétaux, transparents et issus de sources durables. Les consommateurs européens accordent une attention croissante à la transparence, à l'intégrité des ingrédients et à la durabilité environnementale—des valeurs fondatrices de la gamme SystemLS, qui intègre une protéine de fève australienne de qualité supérieure et fait actuellement partie d'une importante étude clinique menée aux États-Unis, axée sur la santé et la nutrition des femmes de plus de 50 ans souffrant de douleurs articulaires.