Rapid Nutrition annonce un chiffre d’affaires record au T3, d’environ 1 million de dollars par mois, supérieur de plus de 1 000 % à la moyenne mensuelle de l’exercice 2025

L’activité du troisième trimestre marque une étape clé dans la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée du Groupe et ouvre la voie à un second semestre record



Londres, Royaume-Uni - 29 septembre 2026 - Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth Paris : ALRPD), société spécialisée dans les technologies de la santé et le bien-être, axée sur la nutrition fondée sur des données scientifiques et le bien-être personnalisé, publie un point sur l’activité du Groupe pour les trois mois clos le 30 septembre 2026.



Selon les données de gestion non auditées, Rapid Nutrition a réalisé un chiffre d’affaires moyen d’environ 1 million de dollars par mois au troisième trimestre 2026. Ce montant dépasse de plus de 1 000 % le chiffre d’affaires mensuel moyen du Groupe sur l’exercice 2025 et correspond à un trimestre record pour la Société.



Cette performance traduit la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée de la direction et l’élargissement de la base opérationnelle intervenu au premier semestre. Comme précédemment indiqué au marché, la montée en puissance du Groupe se répercute désormais sur son chiffre d’affaires.