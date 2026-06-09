Rapid Nutrition à l'honneur sur CNBC pour évoquer les grandes tendances qui façonnent l'avenir du bien-être et de la santé préventive

L'interview diffusée sur CNBC aborde l'adoption croissante des traitements GLP-1, la nutrition fondée sur des données cliniques, la santé préventive et l'évolution du marché mondial du bien-être.
Londres, Royaume-Uni – 9 juin 2026 – Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD), société HealthTech internationale spécialisée dans les solutions nutritionnelles personnalisées fondées sur des données scientifiques, annonce que son Directeur Général (CEO), Simon St Ledger, a récemment été invité sur CNBC afin de commenter les tendances émergentes liées aux traitements GLP-1 pour la gestion du poids, à la nutrition fondée sur des données cliniques, à la santé préventive et à l'avenir du secteur du bien-être.
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