Ramsay Santé annonce mise à disposition rapport financier semestriel au 31 décembre 2025

* Ramsay Santé publie communiqué sur mise à disposition rapport financier semestriel au 31 décembre 2025. * Document accessible sur https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/421e9366-40ab-4689-80f6-ce452f1292c1.

* Rapport également référencé sur site groupe http://www.ramsaysante.fr. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Ramsay Générale de Santé SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://www.publicnow.com/view/0D3992B69671187CEA8083C49442D866C170EC09/37161