Ramsay lance son plan Connecting Care 2030

A l'occasion de sa journée investisseurs, le spécialiste européen de l'hospitalisation privée et des soins primaires a dévoilé son nouveau plan stratégique à quatre ans dont l'objectif est d'accélérer la croissance rentable du groupe tout en soutenant la performance opérationnelle.

Ramsay Santé indique que ce plan succède à la stratégie "Yes We Care 2025" qui lui a permis de passer de 9 à 13 millions de patients pris en charge et d'étendre le réseau de 375 à 491 établissements à travers cinq pays européens.

Au niveau des objectifs financiers, le groupe vise une croissance annuelle d'environ 3% jusqu'à l'exercice 2029, une amélioration progressive de la marge d'Ebitda et un désendettement continu.

Le nouveau plan s'articule autour de cinq piliers : le renforcement d'une offre de soins intégrée et accessible, l'amplification de la transformation numérique des soins, la gestion active du portefeuille d'activités et des contrats, la poursuite des initiatives d'optimisation des coûts et le développement de nouveaux relais de croissance rentable.