Ralentissement de la croissance, objectifs ajustés, Haleon en forte baisse

Haleon trébuche lourdement à la Bourse de Londres (-15,80%, à 314,90 livres). Le géant de la santé grand public a enregistré une croissance organique de son chiffre d'affaires de 2,6%, un niveau inférieur aux attentes de la direction.

Dans le détail, l'activité a été freinée par une faible consommation de produits contre le rhume et la grippe, entraînant une diminution des commandes en Amérique du Nord, ainsi que par une modification de classification de matières premières affectant les produits OTC Centrum en Chine. Malgré ces vents contraires, la division Santé bucco-dentaire a affiché une solide hausse de 8,8%, soutenue par l'innovation. Sur le plan géographique, l'Amérique du Nord a progressé de 2,5%, tirée par les performances de Sensodyne et Centrum aux Etats-Unis, tandis que les marchés émergents ont connu une croissance de 5,1%, menés par l'Inde et la dynamique du commerce en ligne en Chine.

L'objectif de croissance organique révisé à la baisse

Pour l'ensemble de l'exercice 2026, tenant compte des ajustements réglementaires en Chine et du déploiement d'un nouveau modèle commercial au Brésil, certaines des perspectives financières ont été ajustées. La croissance organique du chiffre d'affaires est désormais attendue autour de 2,5%, contre une fourchette de 3 à 5% précédemment. En ce qui concerne le bénéfice d'exploitation ajusté, il est toujours attendu dans le haut d'une fourchette à un chiffre (environ de 7 à 9%).

Déception pour les analystes

Chez Bernstein, le troisième trimestre a été qualifié de décevant et il continue de mettre en évidence des vents contraires généralisés sur la croissance des activités de médicaments sans ordonnance. Pour les analystes, ces difficultés devraient conduire les investisseurs à continuer de s'interroger sur le profil de croissance à moyen terme du groupe. La recommandation est à performance de marché, avec une cible de cours de 415 livres sterling.

Même sentiment chez Jefferies qui parle de publication décevante et de nouveau raté sur les ventes à périmètre comparable. En parallèle, les volumes soulèvent des interrogations quant au niveau de marge et aux engagements futurs.

Pour la banque d'investissement américaine, la situation devient problématique et la pression va s'accentuer pour accroître les dépenses et restaurer la compétitivité. Les analystes estiment que le consensus va devoir, et devrait, s'interroger sur l'ampleur de la baisse nécessaire des marges prévisionnelles pour relancer la croissance du chiffre d'affaires à moyen terme.

Jefferies a toutefois maintenu sa recommandation à acheter, et vise 400 livres sterling.