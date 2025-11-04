 Aller au contenu principal
Rachat de Metsera: Pfizer améliore son offre, mais Novo Nordisk surenchérit immédiatement
04/11/2025

( Ritzau Scanpix / MADS CLAUS RASMUSSEN )

La biotech américaine Metsera, spécialiste des traitements anti-obésité, a annoncé mardi avoir reçu une offre de rachat améliorée de la part du groupe Pfizer , mais celle-ci a été immédiatement surclassée par son concurrent danois Novo Nordisk.

Pfizer et Metsera ont approuvé en septembre une offre valorisant la biotech à 4,9 milliards de dollars, mais jeudi, le groupe danois a créé la surprise en proposant 6 à 9 milliards.

Selon le communiqué de la biotech, Pfizer lui promet désormais 8,1 milliards. Cependant, Novo Nordisk a aussitôt surenchéri en mettant près de 10 milliards dans la corbeille de mariage.

"L'accord de fusion avec Pfizer reste valide. Aucune action n'est requise de la part des actionnaires de Metsera", a relevé l'entreprise, ajoutant qu'en vertu de l'accord conclu avec le géant américain en septembre, il leur reste deux jours pour "négocier de potentiels ajustements".

Pfizer, qui a déjà reçu un accord préliminaire de l'autorité américaine de la concurrence (FTC), a lancé des poursuites dès vendredi devant la justice civile américaine contre Metsera et ses administrateurs - pour rupture abusive de contrat - et contre Novo Nordisk, accusé d'avoir interféré dans le rachat.

Puis, lundi, il a saisi la FTC.

Valeurs associées

PFIZER
24,610 USD NYSE -0,32%

