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Qwamplify : Retour à la croissance au deuxième trimestre
information fournie par EuroLand Corporate 27/08/2026 à 11:17
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Publication du CA S1 2026


Cette semaine, Qwamplify a dévoilé son chiffre d’affaires pour le compte de son premier semestre 2026. Ce dernier est ressorti en légère baisse de -1,7% à PCC (en excluant l’effet des cessions de Qwamplify Pro et des filiales Nordiques) à 11,4 M€. Comme à l’accoutumée, la société a également révélé sa marge brute qui a reculé de -6,7% à 8,0, M€. À noter que le deuxième trimestre a connu une meilleure dynamique avec des revenus de 6,0 M€ et une marge brute de 4,1 M€ soit des progressions de respectivement +7,2% PCC et +2,8% PCC sur un an.


Perspectives


Concernant les perspectives, le recul de la marge brute devrait conduire Qwamplify à afficher un résultat d’exploitation négatif au S1 2026, également pénalisé par les coûts liés à la réorganisation engagée au T2. Celle-ci devrait toutefois générer près de 1,0 M€ d’économies en année pleine, avec des premiers bénéfices attendus dès le second semestre. Dans un environnement toujours incertain, le Groupe vise une activité globalement stable au S2, tout en poursuivant ses investissements dans l’IA et le lancement de nouvelles offres destinées à soutenir le retour à la croissance.


De notre côté, nous maintenons notre objectif de CA 2026e à 23,9 M€, impliquant une croissance de -12,0% YoY. Toutefois, et en raison d’un recul plus important que prévu de la marge brute au S1 2026, nous abaissons notre objectif de ROC à 0,4 M€ contre 1,2 M€ auparavant.


Recommandation


Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat mais nous abaissons notre objectif de cours à 2,3€ (vs 2,5€ auparavant), objectif qui fait ressortir upside de +40,2%.

Valeurs associées

QWAMPLIFY
1,5200 EUR Euronext Paris -7,32%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 27/08/2026 à 11:17:56.

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