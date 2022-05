QWAMPLIFY - Marge Brute et Chiffre d’Affaires S1 & T2 2022

CHIFFRE D’AFFAIRES 1ER SEMESTRE 2022 : 15 M€ (-4,7%)

& MARGE BRUTE : 10,3 M€ (-4,3%)

CONSOLIDATION APRÈS UN FORT REBOND EN 2021

HAUSSE DES VENTES DIGITALES

Levallois-Perret, France, le 24 mai 2022, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de solutions de digital & data marketing annonce ce jour son Chiffre d’Affaires (CA) et sa Marge Brute (MB) pour le 1er semestre 2022 (octobre 2021 – mars 2022).

Au cours du 1er semestre 2022, le Chiffre d’Affaires consolidé baisse légèrement et atteint 15 M€ (-4,7%). Les activités digitales ont continué leur croissance, mais le CA global a été impacté par la baisse du CA des campagnes Shopper en France et dans les pays Nordiques, et ce malgré un nombre de campagnes quasi stable. De plus, le premier semestre 2021, qui avait bénéficié du rebond post confinement, avait été particulièrement fort avec une croissance de plus de 23%.

a Marge Brute se rétracte de 4,3% à 10,3M€ malgré une croissance des activités digitales, là aussi impactée par un effet de base défavorable avec une croissance de plus de 26% au premier semestre 2021.