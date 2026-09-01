Qui sont les gagnants des derniers contrats militaires aux Etats-Unis ?

(Zonebourse.com) - Le Pentagone a dévoilé ces derniers jours une salve de contrats militaires bénéficiant aux principaux groupes américains de défense. RTX se taille la part du lion grâce au moteur du F-35, tandis que Northrop Grumman, Lockheed Martin, General Dynamics, Textron et Boeing figurent parmi les autres bénéficiaires. Tour d'horizon.

RTX en tête grâce au moteur du F-35

RTX apparaît comme le principal gagnant de cette série de contrats. Sa filiale Pratt & Whitney s'est vu attribuer le 27 août une modification de contrat pouvant atteindre 240,8 millions de dollars pour poursuivre la modernisation du moteur F135 qui équipe le F-35.

Les travaux doivent notamment permettre de résoudre certains problèmes opérationnels, d'améliorer la disponibilité du moteur et de poursuivre le développement de l'Engine Core Upgrade (ECU). Environ 214,2 millions de dollars sont engagés au moment de l'attribution. Les travaux doivent s'achever en mars 2028.

Autre bonne nouvelle pour RTX : Rockwell Collins, qui fait partie de Collins Aerospace, a obtenu le 31 août un contrat de 38,9 millions de dollars portant sur le logiciel Common Avionics Architecture System (CAAS) 10.3. Le groupe assurera notamment des prestations d'intégration, de modification, de maintenance et de soutien technique. La valeur cumulée du contrat atteint désormais 55,1 millions de dollars.

Enfin, Raytheon, autre filiale de RTX, reçoit une commande de 9,75 millions de dollars du US Special Operations Command dans le cadre du programme Silent Knight Radar Antennae Gimbal-4. Environ 3,9 millions seront engagés immédiatement et les travaux doivent s'achever en septembre 2027.

Northrop Grumman décroche 86 millions de dollars

Northrop Grumman s'est vu attribuer par l'US Air Force une commande de 86,1 millions de dollars dans le cadre du programme Remote Visual Assessment (RVA). Concrètement, le contrat porte sur la gestion du programme, la maintenance et le soutien technique. Les travaux seront réalisés sur plusieurs bases de l'US Air Force et doivent se poursuivre jusqu'en septembre 2031.

Le contrat a été attribué sans mise en concurrence. Sur les 86,1 millions de dollars annoncés, 15,2 millions seront engagés immédiatement sur le budget 2026.

Deux contrats pour Lockheed Martin

Le premier contrat, d'une valeur maximale de 49 millions de dollars, concerne des prestations de soutien, de maintenance et d'ingénierie associées au Target Sight System (un système de visée et de ciblage développé par Lockheed Martin pour l'hélicoptère d'attaque AH-1Z Viper des Marines américains). Les travaux seront réalisés à Orlando et doivent s'achever en août 2031. Seuls 3,5 millions de dollars sont engagés lors de l'attribution.

Le groupe a également remporté auprès de l'US Navy un contrat ferme de 26,2 millions de dollars pour remettre à neuf 44 systèmes de contrôle de poussée 5W83 VLA et 44 moteurs-fusées VH07 VLA utilisés à bord de croiseurs et destroyers américains. Les travaux doivent être achevés en mai 2029.

General Dynamics poursuit son travail sur le MK 41

General Dynamics obtient, par l'intermédiaire de sa filiale General Dynamics Information Technology (GDIT), une modification de contrat de 43,9 millions de dollars.

Le groupe assurera des prestations d'ingénierie et de soutien pour le MK 41 Vertical Launching System (VLS), le système de lancement vertical qui équipe de nombreux bâtiments de guerre. Le contrat comprend également la production de plusieurs composants électroniques.

Les travaux doivent se poursuivre jusqu'en août 2028 et la totalité des 43,9 millions de dollars sera engagée au moment de l'attribution.

Textron embarque ses drones sur deux navires

Textron Systems obtient une commande de 15,5 millions de dollars de l'US Navy portant sur des systèmes aériens sans pilote.

Le contrat prévoit du soutien pré-opérationnel et opérationnel, des essais environnementaux ainsi que la formation des personnels dans le cadre de missions maritimes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR).

Les systèmes seront déployés à bord de deux bâtiments de l'US Navy, sur des sites situés hors des États-Unis dont les emplacements n'ont pas été dévoilés. Les prestations doivent s'achever en mai 2028.

Boeing poursuit le développement du MQ-25

Boeing bénéficie enfin d'une modification de 12,7 millions de dollars d'un contrat existant lié au MQ-25 Stingray, le drone ravitailleur destiné aux porte-avions américains. Le groupe réalisera notamment des travaux d'ingénierie et d'intégration concernant plusieurs composants électroniques et systèmes de stockage et de transfert de données. Boeing devra également mener des analyses et corrections dans le cadre des évaluations de sécurité de l'ordinateur du système de gestion de mission.

La totalité des 12,7 millions de dollars sera engagée dès l'attribution. Les travaux, réalisés principalement à St. Louis dans le Missouri, doivent s'achever en novembre 2029.

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