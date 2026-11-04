Qui est Emma Walmsley, la nouvelle directrice générale de HP ?

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HP Inc HPQ.N a nommé mercredi Emma Walmsley, ancienne directrice générale de GSK et membre du conseil d'administration de Microsoft, au poste de directrice générale afin de guider le fabricant d'ordinateurs personnels face à une pénurie de puces mémoire qui a fait grimper les prix et provoqué un fort ralentissement du secteur.

Mme Walmsley prend les rênes , succédant à Bruce Broussard, qui occupait le poste de directeur général par intérim de HP depuis février.

Voici quelques informations clés sur Mme Walmsley:

ENFANCE ET FORMATION

Âgée de 57 ans, Mme Walmsley est née à Barrow-in-Furness, dans le nord-ouest de l’Angleterre. Elle est la fille de Robert Walmsley, ancien officier de la Royal Navy qui a ensuite occupé le poste de chef des achats de défense du Royaume-Uni.

Elle a fréquenté la St Swithun’s School à Winchester et a étudié les lettres classiques et les langues vivantes à l’université d’Oxford.

CARRIÈRE CHEZ L'ORÉAL

Walmsley a passé 17 ans au sein du géant français des cosmétiques L'Oréal OREP.PA , où elle a occupé des postes dans le marketing et la direction à Londres, Paris, New York et Shanghai.

Elle a gravi les échelons jusqu'au poste de directrice générale de la division des produits grand public de L'Oréal en Chine, où elle supervisait des marques telles que L'Oréal Paris, Maybelline et Garnier.

À LA TÊTE DE GSK

Mme Walmsley a rejoint GSK en 2010 et en est devenue la directrice générale en avril 2017, devenant ainsi la première femme à diriger le laboratoire pharmaceutique britannique.

Elle a supervisé la scission de la branche de santé grand public de GSK, désormais Haleon, et s’est efforcée de renforcer ses activités dans le domaine des médicaments et des vaccins, bien que les investisseurs aient parfois remis en question la solidité du portefeuille de produits en développement de l’entreprise.

Elle a également guidé l’entreprise à travers la pandémie de COVID-19 , l’offre d’achat infructueuse d’Unilever sur ses actifs grand public et les pressions exercées par les actionnaires activistes Elliott et Bluebell.

Emma Walmsley s’est séparée de GSK fin 2025, après près de neuf ans passés à la tête de l’entreprise en tant que directrice générale.

Son départ est intervenu alors que les grands laboratoires pharmaceutiques étaient confrontés à la pression exercée par les politiques tarifaires américaines, à la surveillance des prix des médicaments et à la nécessité de compenser les pertes de chiffre d’affaires liées aux prochaines expirations de brevets par le lancement de nouveaux produits.

MICROSOFT, DAME COMMANDER

Mme Walmsley siège au conseil d’administration de Microsoft

MSFT.O depuis sept ans.

Elle a été nommée Dame Commandeuse de l’Ordre de l’Empire britannique (DBE) en 2020 pour ses services rendus à l’industrie pharmaceutique et au monde des affaires.