Quest Diagnostics revoit à la hausse ses prévisions annuelles concernant la demande de tests

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Quest Diagnostics DGX.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'exercice, après que la demande en tests diagnostiques de routine a permis à l'entreprise de dépasser les estimations pour le deuxième trimestre.

L'action de la société basée dans le New Jersey a progressé d'environ 5 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse à la suite de la publication de ces résultats.

Voici les détails:

* La demande pour les services de tests diagnostiques de la société a été forte sur l’ensemble de ses canaux de distribution (médecins, hôpitaux et particuliers), a indiqué Quest.

* Ces résultats sont "bien supérieurs aux prévisions générales", ont déclaré les analystes de Barclays.

* Labcorp LH.N , un concurrent du secteur, a également revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels au cours du dernier trimestre, après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, la demande de tests diagnostiques étant restée stable.

* Quest Diagnostics a annoncé un chiffre d’affaires de 3,04 milliards de dollars au deuxième trimestre, dépassant l’estimation moyenne des analystes de 2,97 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice ajusté s’est établi à 3,12 dollars par action, dépassant les prévisions de 2,83 dollars par action.

* Le chiffre d’affaires des services d’information diagnostique, le principal segment de Quest, a augmenté de 10,3% par rapport à l’année précédente pour atteindre 2,98 milliards de dollars, soutenu par une hausse de 13,1% du volume des demandes, dont une croissance organique de 13,0%.

* Quest a également enregistré une croissance à deux chiffres dans ses activités de diagnostics avancés, notamment les tests sanguins pour la maladie d’Alzheimer, les tests cardiométaboliques avancés et les tests de fibrose hépatique.

* La société table sur un chiffre d’affaires compris entre 11,95 et 12,05 milliards de dollars pour 2026, soit un niveau supérieur à ses prévisions antérieures (11,78 à 11,90 milliards de dollars) et aux estimations des analystes (11,85 milliards de dollars).

* Quest prévoit un bénéfice ajusté compris entre 11,05 et 11,25 dollars par action en 2026, contre une prévision antérieure de 10,63 à 10,83 dollars par action. Les analystes tablent sur 10,76 dollars par action.