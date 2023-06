Quelles seront les valeurs stars de l’IA au-delà de Nvidia ?

(Crédits photo : Freepik / rawpixel.com - )

L'intelligence artificielle est un domaine en plein boom boursier et les investisseurs raffolent des entreprises qui se spécialisent dans ce domaine en 2023. NVIDIA est l'une des valeurs stars de l'IA en bourse, mais il y a d'autres entreprises qui ont également beaucoup à offrir aux investisseurs. Café de la bourse vous présente trois valeurs en Bourse qui pourraient être les valeurs stars de l'AI dans les prochaines années.

IBM et son système Watson

IBM est l'une des entreprises les plus connues dans le domaine de l'IA, et l'une des premières à avoir investi dans le domaine. En effet, IBM est une entreprise de technologie de longue date qui a une expertise considérable dans le développement de logiciels et de matériels informatiques. Elle a été l'un des pionniers de l'IA, avec le développement de son célèbre programme d'échecs Deep Blue dans les années 1990. C'est en 2014 que l'entreprise IBM a investi massivement dans l'IA, notamment en créant la division IBM Watson Group pour développer le célèbre système Watson.

Watson est une plateforme d'intelligence artificielle qui utilise des technologies telles que le traitement du langage naturel, la vision par ordinateur et l'apprentissage automatique pour analyser des données et fournir des insights et des recommandations. Watson peut effectuer des tâches de raisonnement complexes en utilisant des modèles probabilistes puissants et des algorithmes d'inférence. Il peut tirer des conclusions logiques à partir de données incomplètes ou ambiguës et proposer des solutions basées sur des probabilités et des schémas d'apprentissage. En outre, le système est capable de traiter des quantités massives de données en temps réel, ce qui le rend très efficace pour des applications telles que la surveillance de la sécurité, la détection de fraudes et la surveillance de la santé.

Grace à Watson, IBM est très bien positionné comme expert de solutions d'intelligence artificielle dans de nombreux secteurs comme la finance, l'énergie et la vente au détail.

Microsoft et OpenAI

Microsoft et OpenAI sont considérées comme des entreprises stars de l'intelligence artificielle pour plusieurs raisons. Déjà, Microsoft a développé plusieurs produits d'IA très populaires, tels que Cortana, un assistant personnel intégré à Windows, et Azure Cognitive Services, une suite de services d'IA dans le cloud. Microsoft est également impliqué dans la portée environnementale de l'IA avec son initiative AI for Earth.

En 2019, Microsoft et OpenAI – une entreprise de recherche en IA qui a été créée en 2015 par Sam Altman – ont annoncé un partenariat stratégique pour développer des technologies d'IA avancées. Dans le cadre de ce partenariat, Microsoft a investi 1 milliard de dollars dans OpenAI pour soutenir la recherche sur l'intelligence artificielle et le développement de technologies innovantes. OpenAI travaille sur la recherche en IA à long terme et à la création d'outils et de technologies d'IA avancées. L'entreprise a développé des modèles de langage de pointe tels que GPT-2 et GPT-3, et plus récemment GPT-4 qui ont été salués pour leur capacité à générer du texte de manière créative et cohérente. Leur orientation “grand public”, accessible depuis un navigateur internet, ont clairement lancé une nouvelle ère technologique de l'adoption massive de l'IA générative dans notre société.

Les deux entreprises travaillent ensemble sur des projets tels que la création d'un supercalculateur basé sur Azure pour accélérer la recherche en intelligence artificielle. Par le biais d'open AI, Microsoft souhaite trouver son nouveau relai de croissance en déployant les modèles d'OpenAI dans ses produits grand public et d'entreprise, et en introduisant de nouvelles expériences numériques basées sur la technologie AI la plus avancée.

Intel et ses processeurs à haute performance, spécialement conçus pour l'intelligence artificielle

Intel est une entreprise qui est connue pour ses processeurs, mais c'est aussi une entreprise star de l'intelligence artificielle pour de nombreuses raisons. Elle est une des entreprises à proposer des modèles de processeurs extrêmement puissants, spécialement conçus pour les applicatifs de l'IA. Ces processeurs, comme le Xeon Scalable et Intel Movidius Myriad, sont des bijoux de technologie : ils sont basés sur l'architecture x86 d'Intel et sont optimisés pour les charges de travail exigeantes telles que la virtualisation, l'informatique en nuage, l'intelligence artificielle, l'analyse des données volumineuses et le calcul à haute performance, grâce notamment à leur architecture. Ces processeurs sont multicœurs et chaque cœur physique est capable de gérer simultanément plusieurs threads logiciels, doublant ainsi le nombre de cœurs virtuels. Les processeurs supportent aussi les instructions AVX (Advanced Vector Extensions) qui permettent une exécution plus rapide des opérations de calcul intensif telles que les simulations scientifiques.

Intel ne développe pas uniquement ses processeurs dans le domaine de l'IA, mais investit aussi dans le domaine éducatif et de la recherche. Ainsi, l'entreprise Intel a créé un laboratoire de recherche en IA appelé Intel Labs, qui travaille sur des projets de recherche avancée dans des domaines tels que l'apprentissage en profondeur, la reconnaissance vocale et la vision par ordinateur. En outre, la société collabore avec plusieurs universités et centres de recherche pour développer des outils et des plates-formes d'IA open source, tels que la plate-forme de développement de l'IA OpenVINO et le framework d'apprentissage en profondeur BigDLIntel. Intel a aussi lancé une plateforme d'apprentissage en ligne appelée Intel AI Academy, qui fournit des ressources éducatives et des cours en ligne pour aider les professionnels de l'intelligence artificielle à développer leurs compétences et leur expertise.

