Quel est le statut des compagnies pétrolières internationales au Venezuela ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(ajoute des détails sur Repsol et Shell)

Voici quelques informations clés sur les compagnies pétrolières internationales au Venezuela, un pays qui dispose de vastes réserves de pétrole mais dont l'infrastructure énergétique est délabrée .

Dans les années 2000, le président de l'époque, Hugo Chávez, a exproprié les actifs de plusieurs compagnies pétrolières étrangères, renforçant ainsi le contrôle de l'entreprise publique PDVSA sur les champs pétrolifères du pays.

Après avoir capturé le président Nicolas Maduro en janvier, les États-Unis ont allégé les sanctions imposées au secteur énergétique vénézuélien ce mois-ci, en délivrant des licences générales qui permettent aux entreprises énergétiques internationales d'exploiter des projets pétroliers et gaziers dans ce pays de l'OPEP.

BP

En 2024, le Venezuela a accordé à BP BP.L et à la National Gas Company de Trinité-et-Tobago une licence d'exploration et de production pour la partie vénézuélienne du champ gazier transfrontalier Manakin-Cocuina, qui n'est pas encore exploité.

En avril , les États-Unis ont révoqué une licence précédente qu'ils avaient accordée aux deux sociétés, ce qui avait bloqué la planification du projet.

BP s'est félicité de la décision américaine de délivrer des licences générales, estimant qu'elle soutenait ses efforts pour faire avancer le projet Manakin-Cocuina.

CHEVRON

Chevron CVX.N a négocié pour rester au Venezuela et former des partenariats avec PDVSA dans le cadre de la migration forcée de Chavez vers des coentreprises dominées par la société d'État.

Quatre coentreprises pétrolières Chevron-PDVSA produisent entre 240 000 et 250 000 barils par jour de brut lourd demandé par les raffineurs américains de la côte du golfe du Mexique.

Chevron a exporté environ 150 000 bpj de brut du Venezuela vers la côte américaine du Golfe du Mexique en novembre, et quelque 100 000 bpj en décembre, selon les données de surveillance des navires.

La société, qui a déclaré pouvoir augmenter sa production brute au Venezuela d'environ 50 % à court terme, peut traiter 100 000 barils supplémentaires par jour de brut vénézuélien par l'intermédiaire des raffineries américaines du Golfe et de la côte ouest. Elle traite actuellement 50 000 bpj de brut vénézuélien dans ses raffineries.

ENTREPRISES CHINOISES

La Chine est un acheteur de pétrole et un investisseur majeur dans le secteur énergétique vénézuélien. Les entreprises publiques China National Petroleum Corp et Sinopec ont des coentreprises au Venezuela.

La société privée China Concord Resources Corp a prévu l'année dernière d'investir plus d'un milliard de dollars dans deux champs pétroliers afin de produire 60 000 bpj d'ici la fin de 2026, selon Reuters.

Les représentants du gouvernement américain ont déclaré que les entreprises de la Chine, de la Russie et de l'Iran, rivaux géopolitiques, ne sont plus les bienvenues au Venezuela.

CONOCOPHILLIPS

Conoco COP.N tente depuis des années de récupérer quelque 12 milliards de dollars suite à l'expropriation de ses actifs sous l'ère Chavez.

Le directeur général Ryan Lance a déclaré ce mois-ci que l'entreprise restait concentrée sur le recouvrement de l'argent dû en vertu des jugements existants au Venezuela.

L'entreprise a déclaré qu'elle avait jusqu'à présent collecté 794 millions de dollars dans le cadre d'une sentence arbitrale, et que des actions de recouvrement étaient toujours en cours.

ENI

L'entreprise italienne Eni ENI.MI produit du gaz à partir du gisement offshore de Perla, qui est une coentreprise 50-50 avec l'entreprise espagnole Repsol, exploitée par l'entreprise locale Cardón IV. La production de gaz est utilisée pour la production d'électricité au Venezuela.

Eni a déclaré que le Venezuela lui devait 2,3 milliards de dollars en juin 2025, soit plus que l'année précédente, en raison de la décision des États-Unis, en mars dernier, de révoquer toutes les licences permettant de recouvrer l'argent dû via les cargaisons de pétrole brut de PDVSA. Ce montant est passé à environ 3 milliards de dollars à la fin de l'année 2025, a déclaré une source d'Eni.

EXXONMOBIL

ExxonMobil n'est plus présent au Venezuela, après avoir refusé de transférer des projets vers des coentreprises avec PDVSA.

En 2023, Exxon a déclaré que le Venezuela lui devait 984,5 millions de dollars de compensation à la suite de longues procédures d'arbitrage international remontant à 2007, lorsque les projets pétroliers Cerro Negro et La Ceiba d'Exxon ont été expropriés.

En septembre, un tribunal américain a reconnu l'obligation du Venezuela de payer cette somme.

Darren Woods, directeur général d'Exxon , qui a déclaré en janvier que le Venezuela n'était pas investissable sans réformes majeures, a mis en avant les capacités technologiques de son entreprise pour extraire à moindre coût le brut lourd traditionnellement cher du Venezuela.

Le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, a déclaré ce mois-ci qu'Exxon était en pourparlers avec le gouvernement vénézuélien.

MAUREL & PROM

Le producteur de pétrole français Maurel & Prom MAUP.PA a déclaré ce mois-ci que ses activités dans le champ Urdaneta Oeste, dans lequel son entreprise M&P Iberoamerica détient une participation de 40 %, se déroulaient de manière satisfaisante et qu'il était prêt pour la prochaine phase de développement du champ. La production brute du champ s'est élevée en moyenne à 21 000 bpj en janvier.

Le gouvernement américain a inclus la société française dans une licence générale ce mois-ci.

REPSOL

Repsol REP.MC détient des participations dans un ensemble de champs pétroliers et gaziers terrestres et offshore en production ou à produire au Venezuela, notamment Petroquiriquire et Cardón IV West, qu'elle exploite avec Eni ENI.MI .

En mars 2025, les États-Unis ont informé Repsol que la licence qu'ils lui avaient accordée pour opérer au Venezuela avait été révoquée . Dans le cadre d'un précédent permis, Repsol avait accepté de recevoir du pétrole de PDVSA en guise de remboursement de la dette.

L'État vénézuélien doit à Repsol 4,55 milliards d'euros (5,37 milliards de dollars), y compris la dette commerciale liée à l'approvisionnement en pétrole et en gaz et 947 millions d'euros de financement pour Petroquiriquire. Elle a déprécié environ 3,6 milliards d'euros de cette dette sur plusieurs années.

Elle s'efforce d'augmenter sa production de gaz, qui est utilisée pour le marché intérieur, de 10 % pour atteindre environ 640 millions de pieds cubes par jour, a déclaré cette semaine le directeur général Josu Jon Imaz, sans donner de calendrier.

En ce qui concerne le pétrole, Repsol peut augmenter sa production de 50 % en 12 mois et la tripler en trois ans, a-t-il déclaré. L'année dernière, la production s'est élevée en moyenne à 71 300 barils d'équivalent pétrole par jour.

ROSNEFT

En 2020, en raison du risque de sanctions américaines secondaires, le géant pétrolier russe Rosneft a vendu ses participations dans des projets vénézuéliens, tels que Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda et Petrovictoria, d'une valeur estimée à environ 5 milliards de dollars, à une entreprise publique peu connue, Roszarubezhneft.

SHELL

Shell SHEL.L devait exploiter le champ gazier Dragon, encore inexploité, dans les eaux vénézuéliennes, en collaboration avec la National Gas Company de Trinité-et-Tobago, la production étant envoyée à Trinité pour être transformée en gaz naturel liquéfié.

Toutefois, le projet reste largement gelé. Shell et BP sont actionnaires de l'installation Atlantic LNG de Trinidad, qui a besoin d'un approvisionnement accru en gaz.

En octobre , le gouvernement américain a autorisé Shell et Trinidad à reprendre la planification du projet Dragon, mais le Venezuela a ensuite suspendu tous les accords énergétiques avec Trinidad.

Le directeur général de Shell, Wael Sawan, a déclaré ce mois-ci qu'il espérait que Dragon commencerait à produire d'ici trois ans.

Shell a qualifié la délivrance des récentes licences générales de signal positif , permettant de faire avancer le projet Dragon.

(1 dollar = 0,8572 euro)