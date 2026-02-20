Danone chute, les rappels de laits infantiles occultent un T4 au-dessus des attentes

Logo du groupe alimentaire français Danone au siège de l'entreprise à Paris

Danone a enregistré de solides ventes en Asie ‌au quatrième trimestre malgré des difficultés sur le marché américain, a déclaré vendredi le géant agroalimentaire français, dont ​les résultats financiers ont cependant été obscurcis par les importants rappels de laits infantiles annoncés depuis le début de l'année.

Le propriétaire des yaourts Activia et de l'eau Evian, qui a fait état d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes ​pour le quatrième trimestre, a tempéré vendredi, face aux questions des analystes, l'impact des rappels massifs de laits infantiles.

"Le rappel simultané de plusieurs acteurs du ​secteur a perturbé quelque peu les rayons", a déclaré ⁠le directeur financier Juergen Esser, ajoutant prévoir un impact ponctuel de 0,5% à 1% sur les ventes ‌du premier trimestre.

Plusieurs grands fabricants de produits premier âge, dont Nestlé, Danone et Lactalis, ont été contraints à des rappels de laits infantiles en raison de la présence de céréulide, ​une toxine pouvant provoquer des nausées et ‌des vomissements. Elle a été détectée dans des ingrédients provenant d'un fournisseur chinois.

Danone, ⁠dont l'action reculait de 0,2% à 73,96 euros vers 10h40 GMT à la Bourse de Paris, est particulièrement exposé à ces rappels, la vente de lait infantile en Chine comptant pour environ 17% de son bénéfice total, selon ⁠les analystes de Jefferies.

Le ‌groupe a déclaré vendredi dans un communiqué que "les impacts financiers identifiés à ce stade ne ⁠sont pas significatifs", ajoutant que l’évaluation sera finalisée une fois l’ensemble des rappels achevés.

Il a également précisé aux analystes ‌qu'aucun produit vendu par les circuits officiels en Chine n’avait été affecté.

"ÉLEVER LE NIVEAU DE JEU" ⁠AUX USA

Danone vise en 2026 une croissance du chiffre d’affaires en données comparables ⁠comprise entre 3% et 5% ‌et une croissance du résultat opérationnel courant plus rapide que celle du chiffre d’affaires.

Le chiffre d'affaires net trimestriel est ​ressorti en hausse de 4,7% en comparable, à 6,68 ‌milliards d'euros, alors que les analystes tablaient sur +4,3% à 6,67 milliards dans un consensus fourni par Danone.

La performance a été tirée par la ​Chine, où les ventes ont bondi de 10,4% en comparable, portées par une forte demande en nutrition médicale et en alimentation infantile, compensant largement la faiblesse des crèmes pour café sur un marché américain très concurrentiel.

"Il ⁠est clair qu’aux États-Unis, notre performance en 2025 n’a pas été à la hauteur de nos attentes. Nous ne sommes pas là où nous devrions être. Et nous savons que nous devons élever notre niveau de jeu", a déclaré le directeur général Antoine de Saint-Affrique aux analystes.

Danone proposera un dividende de 2,25 euros au titre de l'exercice, en hausse de 4,7% sur un an.

(Rédigé par Elena Smirnova, avec Dominique Vidalon à Paris et Alexander Marrow ​à Londres, édité par Augustin Turpin)