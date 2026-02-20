Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,12% pour le Dow Jones .DJI , de 0,23% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,32% pour le Nasdaq .IXIC :

* NVIDIA NVDA.O est sur le point de finaliser un investissement de 30 milliards de dollars (25,50 milliards d'euros) dans la startup d'intelligence artificielle OpenAI, a déclaré une source proche du dossier, le fabricant américain de puces électroniques s'apprêtant ainsi à prendre une participation dans l'un de ses plus gros clients.

Cela remplacerait un accord annoncé en septembre dernier, selon lequel Nvidia investirait jusqu'à 100 milliards de dollars pour soutenir l'utilisation par OpenAI de ses puces dans les centres de données, a rapporté jeudi le Financial Times.

* BLUE OWL CAPITAL Owl OWL.N - Le gestionnaire d'actifs est à surveiller vendredi après avoir semé le trouble la veille en annonçant sa décision de vendre entre autres 1,4 milliard de dollars d'actifs dans le cadre de mesures de gestion de sa dette. Le titre a plongé de 6% jeudi, entraînant dans son sillage d'autres sociétés du secteur comme APOLLO APO.N , ARES

ARES.N , KKR & Co KKR.N et CARLYLE CG.O .

* TESLA TSLA.O a dévoilé jeudi aux États-Unis une version plus abordable de son pick-up Cybertruck et a réduit le prix de son modèle le plus cher, le Cyberbeast, alors que le constructeur de véhicules électriques tente de stimuler la demande pour ses voitures.

* APPLE AAPL.O - Le procureur général de Virginie-Occidentale, JB McCuskey, a poursuivi jeudi le groupe américain, l'accusant d'avoir permis à son service iCloud de devenir ce que les communications internes de l'entreprise elle-même qualifiaient de "plus grande plateforme de distribution de pornographie infantile", privilégiant la confidentialité des utilisateurs au détriment de la sécurité des enfants.

* META META.O a réduit d'environ 5% la distribution annuelle d'options sur actions pour la plupart de ses employés, une décision qui intervient alors que la maison mère de Facebook investit des milliards de dollars dans ses objectifs en matière d'IA, a rapporté jeudi le Financial Times.

* AMAZON AMZN - AWS, la division cloud du géant américain, a subi au moins deux pannes en décembre, causées par des erreurs liées à ses propres outils d'IA, rapporte vendredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

* NEWMONT NEM.N a publié jeudi un bénéfice supérieur aux estimations au quatrième trimestre, grâce notamment à une flambée record des cours de l'or qui a compensé la baisse de la production.

