Anglo American-Perte de $3,7 mds en 2025 avec la dépréciation de De Beers
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 11:51

Le logo d'Anglo American apparaît sur la veste d'un employé de la mine de cuivre de Los Bronces, dans la banlieue de Santiago

Anglo American a fait état vendredi d'une perte de ‌3,7 milliards de dollars (3,15 milliards d'euros) en 2025 après avoir procédé à une nouvelle dépréciation de son activité diamantaire, alors que ​le groupe minier poursuit son plan de cession d'actifs non essentiels et finalise sa fusion avec Teck Resources.

Anglo American a clos une saison de publication de résultats mitigés pour les groupes miniers cotés à Londres, soulignant les fortunes diverses du secteur. Ses concurrents ​diversifiés ont souffert de la faiblesse des marchés du minerai de fer, des diamants et du charbon.

À la Bourse de Londres, le titre Anglo American prenait cependant 1,62% ​à 09h15 GMT.

Le groupe a enregistré une dépréciation avant impôts de ⁠2,3 milliards de dollars liée à sa filiale De Beers et a déclaré un dividende de 0,23 dollar par ‌action, soit environ 200 millions de dollars. Ce montant est en baisse par rapport au chiffre de 0,64 dollar par action, soit 800 millions de dollars, déclaré un an plus tôt.

Son Ebitda pour ses ​activités liées au cuivre, au minerai de fer ‌et à De Beers a atteint 6,4 milliards de dollars, conformément aux estimations des analystes.

Anglo ⁠American, qui a cessé en juillet ses activités dans le nickel et le charbon métallurgique que le groupe cherche à vendre, entend se concentrer sur ses actifs dans le cuivre et le minerai de fer.

Le groupe a scindé ses activités liées au platine ⁠en mai et a déclaré ‌qu'il allait de l'avant avec ses projets de vente de De Beers.

Anglo American a également revu à ⁠la baisse les prévisions de production de De Beers pour 2026, la faiblesse de la demande et le niveau élevé ‌des stocks continuant de peser sur le marché du diamant.

SCISSION DE DE BEERS

Le groupe a réévalué la valeur de ⁠De Beers après que l'unité diamantaire a enregistré une troisième baisse annuelle consécutive de sa ⁠production l'année dernière.

L'entreprise avait déjà ‌déprécié la valeur de De Beers d'environ 3,5 milliards de dollars au cours des deux dernières années.

"Il y a actuellement une ​offre abondante de diamants bruts sur le marché" a déclaré le ‌directeur général Duncan Wanblad aux journalistes.

La vente de De Beers est à un stade avancé, a-t-il ajouté. "Nous devons (...) obtenir des offres fermes définitives, puis choisir le ​partenaire avec lequel nous souhaitons aller de l'avant et négocier avec toutes les parties concernées, y compris le gouvernement du Botswana."

De Beers, qu'Anglo a mis en vente dans le cadre d'une restructuration plus large, a suscité l'intérêt de plusieurs consortiums, a ⁠déclaré Duncan Wanblad.

Le Botswana, qui détient déjà 15% des parts et représente 70% de la production annuelle de diamants bruts, a fait part de son intention d'augmenter sa participation dans De Beers.

L'Angola cherche à acquérir une participation de 20 à 30% dans De Beers, une proposition en cours de discussion avec d'autres producteurs de diamants africains, a déclaré au début du mois à Reuters un haut responsable du ministère angolais.

Duncan Wanblad s'est dit "optimiste" quant à la signature d'un accord cette année.

(Rédigé par Clara Denina; version ​française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

