Que retenir de la faillite de Lehman Brothers, 15 ans après (3/3)

James Athey, Investment Director, abrdn (crédit : DR)

Par James Athey, Investment Director, abrdn

Partie 1 Introduction

Partie 2 Le role des banques centrales

Partie 3 - Le système bancaire

En 2008, le mot d'ordre était "une réglementation peu contraignante". Les politiciens avaient vu les avantages d'un système bancaire très rentable et l'absence de crises ces dernières années, ainsi que les déclarations des économistes et des banquiers centraux, leur avaient permis de croire que le système était robuste et autorégulé.

Les traders et les banquiers des banques rentables ont reçu de gros bonus. Les PDG de ces banques rentables ont reçu des primes gargantuesques. Si les régulateurs n'étaient pas là pour gâcher la fête, alors qui l'était ? La réponse est : personne.

L'histoire montre que lorsque le système financier organise ce type de fête pluriannuelle sans supervision, il devient incontrôlable et la gueule de bois est sévère. Ce que nous aurions dû savoir à l'époque, et ce que nous savons certainement aujourd'hui, c'est que ce n'est pas parce que la perception du risque a baissé que le risque a disparu. En fait, ce que l'économiste Hyman Minsky a astucieusement observé il y a plusieurs décennies, est que pendant les périodes de baisse apparente des risques, ceux-ci augmentent souvent jusqu'à atteindre des niveaux dangereux. Si l'on se penche sur les commentaires hautains des hommes politiques, des décideurs, des économistes et des banquiers, on ne peut que s'étonner de voir à quel point tout le monde était sur la même longueur d'onde.

Les problèmes ont commencé des décennies avant l'implosion de Lehman Brothers, au lendemain de la Grande Dépression. En 1933, pour protéger M. et Mme Main Street des comportements irresponsables de M. et Mme Wall Street, le Congrès américain a adopté le Glass-Steagall Act, un texte législatif imposant la séparation des activités de banque commerciale et de banque d'investissement.

Cependant, au milieu des années 1990, la Grande Dépression n'était plus qu'une période de curiosité historique et non un véritable fondement de la réglementation d'un système financier moderne et sophistiqué. La loi a été abolie par le Président Clinton dans le prolongement du feu de joie réglementaire de l'après-Reagan, et l'économie a continué à prospérer.

Une réponse rapide et spectaculaire

La réponse du système financier a été rapide et spectaculaire. Les fusions-acquisitions ont explosé, les grands noms de Wall Street s'emparant de la concurrence et construisant des Goliaths financiers offrant tous les services financiers. Les méga banques ont dominé.

Un petit nombre de grandes banques n'est pas nécessairement problématique. Néanmoins, l'idée dominante était que les techniques sophistiquées de couverture et de gestion des risques, soutenues par des hypothèses basées sur un petit échantillon de données historiques, impliquaient que ces banques étaient stables et totalement sûres. L'orgueil précède la chute.

L'approche de la réglementation s'apparentait presque à la correction de ses propres devoirs, car le montant de capital qu'une banque devait détenir (pour s'assurer qu'elle pouvait payer ses dettes à court terme) était lié au degré de risque des actifs de la banque ("capital pondéré en fonction du risque"). Il appartenait à la banque de décider du niveau de risque de ses actifs. Par la magie de la théorie financière moderne, de la complicité des agences de notation et d'un tas d'hypothèses fallacieuses, il s'est avéré que nombre de ces actifs n'étaient pas du tout risqués ! Il en est résulté un énorme effet de levier. Des positions en capital de 4 ou 5 % des actifs étaient la norme, ce qui permettait aux grandes banques de multiplier par 25, voire plus, l'effet de levier. Dans de telles conditions, le capital d'une banque peut être réduit à néant en quelques jours.

Cependant, les gouvernements aimaient les banques parce qu'elles employaient beaucoup de personnes bien rémunérées qui payaient beaucoup d'impôts. Ils ne souhaitaient donc pas intervenir et réglementer. Les économistes et les banquiers centraux aimaient les banques parce que leur approche moderne et quantitative signifiait que le risque avait été pratiquement vaincu. Les banquiers et les PDG aimaient cet environnement car ils pouvaient s'enrichir presque sans entrave. Les prix des actifs augmentaient et tout le monde s'enrichissait.

Un édifice en lambeaux

À la mi-septembre 2008, tout cet édifice était en lambeaux. De nombreux actifs détenus par les banques ne valaient pas le proverbial papier sur lequel ils avaient été titrisés. L'effet de levier et les actifs toxiques du système ont entraîné un effondrement rapide et brutal. Les gouvernements ont dû intervenir avec l'argent des contribuables pour renflouer les banques. Une partie de cet argent a été utilisée pour verser de nouvelles primes aux architectes mêmes de la chute, ce qui a provoqué la colère de l'opinion publique. La politique bancaire s'est transformée en un clin d'œil.

La réponse réglementaire a été sévère. La loi Dodd-Frank, adoptée en 2010, a été le principal texte réglementaire de l'après-Crise Financière Mondiale. Avec plus de 2 300 pages, il est possible que très peu de membres du Congrès l'aient lue en entier, mais elle a marqué un tournant décisif. Des efforts coordonnés au niveau mondial, tels que le Comité bancaire de Bâle, ont proposé d'autres changements. Les dispositions relatives aux pondérations des risques sont devenues plus prescriptives ; l'effet de levier et les liquidités ont été étroitement contrôlés ; les individus sont devenus directement responsables des comportements et des politiques de leurs départements ; les interactions entre les banques et leurs clients ont été surveillées et contrôlées. Le secteur bancaire était presque méconnaissable et, en raison des limites imposées à l'effet de levier, beaucoup moins rentable. Pour éviter tout besoin futur de renflouement par les pouvoirs publics, les banques ont été contraintes d'émettre des capitaux destinés à absorber les pertes en cas de défaillance ("bail-in").

De nouvelles alertes en 2023

Malgré toute la réglementation post-crise, le système bancaire américain a subi, en mars 2023, les deuxièmes et troisièmes plus grandes défaillances bancaires de l'histoire. De plus, le gouvernement a jugé nécessaire de soutenir le système en fournissant des garanties sur les dépôts en plus de celles disponibles par le biais de la Federal Deposit Insurance Corporation. Pendant ce temps, le capital de renflouement du Crédit Suisse (CS) a fonctionné si efficacement que sa nouvelle société mère, UBS, a déclaré un bénéfice massif sur la transaction et que les investisseurs dans les obligations CS, désormais anéanties, ont demandé réparation devant les tribunaux.

La cause de ce défaut de paiement, et d'autres en 2023, n'était pas un effet de levier excessif, ni un investissement dans des actifs toxiques. Il s'agissait plutôt des pertes non réalisées sur les actifs les plus sûrs (les bons du Trésor américain), dont la valeur avait plongé à la suite des hausses de taux agressives de la Fed. Il s'avère que les régulateurs ont mené la dernière bataille.