Quatuor, nouvel acteur du conseil patrimonial en France

(Zonebourse.com) - Fondé par des professionnels de l'investissement et de la gestion privée, Quatuor met l'expertise des investisseurs institutionnels au service des conseillers en gestion de patrimoine. Son ambition : porter une vision nouvelle de la gestion de patrimoine où expertise et humain se conjuguent au service d'une approche centrée sur le client.

Le projet est porté par une combinaison de profils unique : des professionnels de l'investissement issus des marchés financiers, de la gestion d'actifs et du private equity, qui s'associent avec des experts du conseil patrimonial. Ensemble, ils ont fait le choix de créer le lien qui manquait entre ceux qui conçoivent les solutions d'investissement et ceux qui accompagnent les épargnants au quotidien.

Pour Quatuor, la qualité d'un accompagnement patrimonial se mesure à la capacité à créer une relation de confiance fondée sur la maîtrise, de structurer les patrimoines dans la durée et d'apporter à chaque client un conseil personnalisé.

Cette vision prend corps avec Quatuor One, plateforme technologique conçue comme le poste de pilotage du gérant privé. Construction d'allocations sur mesure, reporting clair et transparent pour le client, conformité, supports de présentation, cette plateforme propriétaire est pensée comme un accélérateur sur chacune des dimensions de son métier.

Quatuor prévoit de se développer sur l'ensemble du territoire français avec l'ambition de réunir plus de 100 gérants privés et de dépasser le milliard d'euros d'encours conseillé à horizon cinq ans. Le réseau s'adresse aussi bien aux conseillers en gestion de patrimoine déjà installés qu'aux professionnels souhaitant lancer leur activité.

L'entreprise grandit vite et entend fédérer une nouvelle génération de professionnels partageant les mêmes standards d'exigence et d'engagement auprès de leurs clients.

Les cofondateurs de Quatuor

Eric Sakoun : fort de onze années en salle de marché, dont trois comme directeur de la distribution France des produits structurés chez Kepler Cheuvreux, il est spécialisé dans les produits structurés, l'ingénierie financière et la distribution de solutions d'investissement auprès des professionnels du patrimoine.

Antoine Daligaux : il a débuté sa carrière comme analyste actions à la Financière de l'Échiquier pendant cinq ans, avant de rejoindre Peugeot Invest en tant qu'investisseur sur des opérations de private equity.

Benjamin Andraud : gérant multi-actifs ayant piloté des allocations pour des investisseurs institutionnels chez MIF Assurance, Le Conservateur puis Amundi, premier gérant d'actifs européen. Il est également le développeur de Quatuor One, la plateforme technologique propriétaire du réseau.

Mathieu Limas : conseiller en investissements financiers depuis ses débuts chez Generali en 2011, il accompagne depuis près de quinze ans dirigeants, entrepreneurs et particuliers dans leurs problématiques patrimoniales, avec plus de mille clients à son actif.

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