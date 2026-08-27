 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Quatre CIO nommés chez BNP Paribas Asset Management
information fournie par Zonebourse 27/08/2026 à 12:02
Ajouter Boursorama à vos sources

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) annonce la nomination de quatre chief investment officers (CIO), effective au 1er septembre 2026. Ces nominations "viendront renforcer les capacités de gestion active de BNPP AM, alors que la société entame sa prochaine phase de croissance et accélère l'exécution de son plan stratégique AMplify 2030", selon le groupe bancaire.

Ainsi, Guy Davies est nommé deputy global head of investments, CIO et global head of fundamental active equity ; Olivier de Larouzière, CIO et global head of fixed income ; Laurent Clavel, CIO et global head of multi-asset ; et Robinson Rouchié, CIO et global head of systematic & quantitative investments.

"Nous mettons en place une organisation conçue pour libérer l'échelle et l'étendue des capacités de gestion de fonds et de solutions de BNPP AM sur l'ensemble du spectre des risques et des types de clients", commente Rob Gambi, global head of investments de BNP Paribas Asset Management, auquel ils seront tous les quatre rattachés.

Valeurs associées

BNP PARIBAS
102,240 EUR Euronext Paris -3,29%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 386,91 -0,89%
BIOPHYTIS
0,0687 -7,91%
Pétrole Brent
88,26 +0,91%
HAFFNER ENERGY
0,514 -2,10%
SOITEC
114,75 +6,25%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank