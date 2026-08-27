Quatre CIO nommés chez BNP Paribas Asset Management

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) annonce la nomination de quatre chief investment officers (CIO), effective au 1er septembre 2026. Ces nominations "viendront renforcer les capacités de gestion active de BNPP AM, alors que la société entame sa prochaine phase de croissance et accélère l'exécution de son plan stratégique AMplify 2030", selon le groupe bancaire.

Ainsi, Guy Davies est nommé deputy global head of investments, CIO et global head of fundamental active equity ; Olivier de Larouzière, CIO et global head of fixed income ; Laurent Clavel, CIO et global head of multi-asset ; et Robinson Rouchié, CIO et global head of systematic & quantitative investments.

"Nous mettons en place une organisation conçue pour libérer l'échelle et l'étendue des capacités de gestion de fonds et de solutions de BNPP AM sur l'ensemble du spectre des risques et des types de clients", commente Rob Gambi, global head of investments de BNP Paribas Asset Management, auquel ils seront tous les quatre rattachés.