Quantum-Si plonge après une baisse du chiffre d'affaires au quatrième trimestre

4 mars - ** Les actions de Quantum-Si QSI.O ont baissé de 3,21% en pré-marché à 92 cents

** Les revenus de la société pour le quatrième trimestre étaient de 451 000 $, contre 1,1 million de dollars il y a un an

** La société prévoit des dépenses d'exploitation totales ajustées de 98 millions de dollars ou moins en 2026, par rapport aux attentes des analystes de 109,75 millions de dollars, selon les données de LSEG

** L'action a baissé de 13,8 % depuis le début de l'année